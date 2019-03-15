统编教材中的英雄人物之九——雷锋精神具有永恒魅力

雷锋的一生并不长，只有不到22年，但雷锋精神却影响着一代又一代的中国人。从小处做起，从身边做起，一丝不苟而又持之以恒地燃烧自己，雷锋的形象平凡而光辉。在离开雷锋的日子，人们呼唤他的名字，追寻他的足迹，那“不生锈”的精神总在岁月沉浮中闪耀，楔入时代的脉动，历久而弥新。

雷锋精神具有永恒魅力

统编《语文》二年级下册中《雷锋叔叔，你在哪里》中写道：“沿着长长的小溪，寻找雷锋的足迹。雷锋叔叔，你在哪里，你在哪里？//小溪说，昨天，他曾路过这里，抱着迷路的孩子，冒着蒙蒙的细雨。瞧，那泥泞路上的脚窝，就是他留下的足迹......”

统编《道德与法治》一年级上册

雷锋是一名普通的解放军战士。他干一行爱一行，在每个岗位上都兢兢业业地工作，甘当革命的螺丝钉，默默无闻地为人民做了大量好事。人们流传着这样一句话：“雷锋出差一千里，好事做了一火车。”他多次荣获先进工作者、标兵、红旗手等光荣称号。

1962年，雷锋不幸因公殉职。他以公而忘私、助人为乐的共产主义风格和言行一致的工作作风，成为全国人民学习的好榜样。1963年3月，毛泽东题写了“向雷锋同志学习”的题词，全国掀起了轰轰烈烈的学雷锋运动。学雷锋，做好事，蔚然成风。雷锋精神教育和影响了几代中国人。

雷锋精神根植于传统美德

统编《道德与法治》九年级上册

雷锋精神是革命战争年代流血牺牲精神的延续和发展，是社会主义先进文化的结晶，也是古老的中华传统美德的延续。

《孟子》中说，“独乐乐”不如“与人乐乐”，“与少乐乐”不若“与众乐乐”，儒家先哲敏锐捕捉人性中分享快乐、助人为乐的善良因子，后经与“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”式的忧乐思想融合，孕育出中华文化独有的和乐风范。雷锋精神便植根于此。

践行与创新性发展雷锋精神

统编《道德与法治》三年级下册

美德的力量在于践行。学习雷锋精神，就是要把崇高的理想信念和道德品质追求融入日常的学习生活中，并在日新月异的社会生活中与时俱进，实现创造性转化、创新性发展，让精神与思想拥抱生活、永不褪色。

统编新教材巧妙地将雷锋事迹融入具体日常生活情境，鼓励青少年积极行动，从“献爱心”“开办跳蚤市场”等身边小善做起，向雷锋学习。

但现实中，不妥当的助人也许不仅不能为自己和他人带来快乐，甚至可能造成反效果。道德与法治教材发散思维，结合“重阳节老人遭遇爱心井喷，养老院老人一天内被志愿者们洗了7次脚”“山西常家祠堂戏楼，让受灾的乡亲有尊严地接受帮助”等鲜活案例，引导深入思考在价值多元的现代生活中应如何善于帮助别人。

(责编：李依环、熊旭)