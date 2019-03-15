美国的学生是怎样学奥数的

原标题：美国的学生，是怎样学奥数的

2月底，中国奥数队再遭败绩，在罗马尼亚大师杯数学竞赛上仅取得团体第6名的成绩。与此同时，美国队卫冕该项比赛冠军。

很多家长如梦方醒，原来，美国的孩子也是要学奥数的，而且水平还很厉害。

是因为我们的人才培养模式出了问题，还是美国队引进了大量亚裔或华裔的数学天才？

这两天，美国奥数国家队总教练罗博深造访杭州，接受钱江晚报独家专访。他几乎就是美国奥数近年崛起的幕后推手。

“的确，这十年美国奥数国家队进步巨大。”罗博深说。

那么，在奥数这方面，美国队是如何变强的呢？

不上培训班也没专人辅导

美国孩子更多靠自学

对于近十年美国奥数国家队队员的水平，罗博深用一个词形容：进步巨大。

“我每年都会在数学夏令营与那些孩子待三个星期，每年都能看到他们在进步。”他自己也曾是奥数夏令营的一员，“想当年，我刚入营时，连证明题都不会，可现在这批孩子刚进来就全都懂。”

全美奥数最强的一名9年级学生，已经掌握了普通人要到博士阶段才会学到的数学知识。

与中国家长强势介入孩子的学习不同，美国孩子在数学方面的超前学习，更多是兴趣使然。他们没有什么培训班可以上，甚至连老师和家长的辅导都没有，主要借助互联网自学。

就像那名“最强9年级学生”，父母都不是学理工科的，压根连奥数题目都看不懂，根本没法辅导孩子。

“Home-schooling（在家学习）是美国尖子生最常见的学习方式，除了向别人寻求帮助，主要靠自学。美国学生从小就被鼓励，要不断思考，不断超越自己。”罗博深说。在他家里，即便父亲有能力辅导，也会选择袖手旁观，让他自己琢磨。

罗爸爸是大学统计学教授，年少时在新加坡就是全国闻名的学霸。刚接触高中奥数时，罗博深被证明题难倒，其实父亲完全有能力辅导他。

“他只给了我一张椅子，让我能舒服地坐着学习和思考。父亲说，学数学，自己琢磨出来的才是自己的。”罗博深说。

美国孩子喜欢挑战

一直在试着超越别人

除了自学，美国奥数选手还有个特点，喜欢跟同伴交流，努力超越同伴，将此作为另一种学习方式。

罗博深参加全国初中数学联赛的最好成绩是全国第三，他弟弟第一次参加就拿到全国第二。据说，弟弟比他低三个年级，从小就是看哥哥做什么，就觉得自己也能做到。“在弟弟看来，我俩吃一样的东西，住着相同的屋子，我可以的，他当然也可以。结果就真的超越我了。”这位哥哥的语气里透着点无奈。

不只是超越同龄人，美国奥数学得比较好的孩子，还总是试图超越教练。

“美国顶尖的学生学习奥数，其实不一定需要教练陪在身边。他们向教练请教也抱着这样的态度：将教练视为超越的目标。”作为美国队总教练的罗博深坦言，自己就常常被排名全美前30的优秀学生“打败”。

这也是很多美国孩子学习奥数的最大乐趣。“课本的学习，知识结构简单，可能一直能拿97分，却看不到成长。但竞赛可以让学生不断挑战自己，也许一开始入门只有20分，经过努力拿到100分，然后晋级到更高水平，继续从20分到100分。一直在突破，这就是竞赛的魅力。”罗博深说。

在美国，奥数竞赛的目的不是一味追求快速做出答案，而是将竞赛看作一种促进个人成长、让人享受思考的途径，“你和全世界最优秀的人比赛，便能清楚地知道自己处在什么位置，并从中学会思考，不怕挑战。”

美国奥数国家队选拔

需要经过层层比赛

除了学生的学习方式和态度，美国奥数国家队的组队方式，和中国也有所区别。

美国奥数国家队选手要经历层层选拔。每年2月，全美数学联赛AMC10/12（10年级或12年级学生参加）举行，参赛人数在20万人左右。之后，有将近1万名学生可以晋级到3月底举行的美国数学邀请赛，当中有500人获得参加美国奥数竞赛的资格。最终，有约60人进入每年6月举行的美国奥数训练营（MOP），进行为期三周半的国际数学奥林匹克竞赛（IMO）赛前培训。

与中国一样，这些入选训练营的学生，都是来年IMO的人才储备。从入选当年的12月到次年4月，这60名选手要进行每月一次的考试，综合之前的比赛成绩，最后决出6名代表美国队参加IMO的选手。

相较于中国选手的半年选拔期，美国奥数选拔一年半前就已经开始，竞争不可谓不激烈。

虽然最终只选出6人代表国家参赛，但罗博深认为，其他国家队可能在找全国奥数最厉害的6个人去参赛，但美国人的思维是，起码培养100名最厉害的选手，然后随便挑6人去参赛。在国际奥数圈，这种人才培养模式被称作“补短板”。早在2003年就担任美国队总教练的中学教师冯祖名，发明了“重点培养第六名”策略。冯祖名曾说，“每个奥数国家队都有一两个特别强的人，但是并不是六个都最强。”而他所做的，就是“把后面的短板补强”。

罗博深接任总教练时，沿用了这一策略。

以前，中国奥数选手虽然在所有选手中算不上最强的，但胜在平均水平高，因此在团队总分上有优势。这几年，随着美国队整体水平的上升，中国队在比赛时占不到优势也在情理之中。

亚裔学生数学成绩更好

可能是因为投入时间更多

罗博深提倡奥数的终身学习，IMO摘金是不少参赛者的梦想，但这不应该是终极目标。他更关注的是学生的长期发展，以及在20年后能在报纸上读到其为人类发展所作贡献的报道。

初中时罗博深接受奥数训练，教练有一套独特的训练方式：让学生自己做题，然后轮流发言讲解自己的解题思路，而且必须让所有人听懂。这种鼓励学生说自己观点的做法，有助于提升学生的学习兴趣。

美国的大学常在周末组织地区性的数学竞赛，还会请博士生给选手们上数学课。只要有时间，罗博深就会飞往美国不同城市，免费给学生作讲座。

他也发现，美国的亚裔妈妈普遍认为学好数学很重要，会让孩子投入大量时间学习数学。“亚裔学生数学成绩普遍比美国学生好，未必是因为天赋，而是和家长的重视程度关系密切。”他说，“愿意在数学上投入时间是一件好事，但我认为改进学习方式会更好。”

在中国，不少学生认为学数学太枯燥，根源是他们学的是生硬的解题方法。虽然小学生在初中的确可以通过大量习题掌握解题方法，但到了高中和大学，更关键的是思维和创新能力，有数学天赋的学生就容易崭露头角。

罗博深设想的最好的数学课堂是这样——可以让孩子感受到数学是优美的，好玩的。他第一次感受到数学的“美”，就是在美国奥数训练营，“教练交给我们的那些巧妙的推理，看起来毫不相关的两个概念却有联系，让我第一次意识到，数学也可以用美妙这个词来形容。”

(责编：刘婧婷、熊旭)