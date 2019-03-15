原标题：法国部分地区仍存在学生贫困问题

在法国，对贫困家庭学生的帮助，也是教育界时常讨论的话题。近日，有法国媒体报道，在法国某些相对落后地区，仍然存在贫困家庭孩子上学难的问题。这些地区的学校已经习惯在课堂上为那些不吃早餐的学生提供小吃；在温度骤降时为这些孩子提供一双干净的袜子，因为他们发现有些孩子赤脚穿着运动鞋。当学校没有足够资金让整个班级都去电影院时，教师会自己掏腰包承担部分经费。

阿莱勒一所幼儿园的园长克莱尔·比尔斯认为，有时候很难判断一个孩子的家庭条件。米卢斯一所幼儿园的教师也证实说：“贫困通常都被隐藏起来了，就算是最贫困家庭的学生也因打扮而被掩饰。当你心存疑问地去询问孩子的母亲时，你会经常听到‘没关系’‘谢谢你’之类的善意拒绝。所以我们应该克服因贫困而感到羞耻所带来的障碍。”

法国国民教育部荣誉督学让·保罗·德拉哈伊曾在报告中指出，法国有1/5的孩子生活在贫困中，1/10的孩子生活在极端贫困中。法国前国民教育部长文森特·佩永的顾问也曾描述，在法国，社会出身会在很大程度上影响一个人的求学之路。

对于教师来说，他们必须要知道和理解为什么有些孩子会在课堂上睡着。马赛的一位教师说：“由于家庭贫困，孩子与父母挤在一个房间并且受电视干扰，晚上休息不好是很自然的事情。”

事实上，教师们仍然能够注意到一些“贫困信号”。在不同的学校，孩子受家庭经济条件的影响或多或少会出现各种问题。例如，在小学，教师们发现一些学生掌握的词汇量有限、存在行为问题、有焦虑现象等；在中学，教师们发现学生有时缺席课堂、丢失笔记本、未能按时完成家庭作业等。

精神病学专家玛丽·罗斯·莫洛指出，有时候，一个在贫困环境下成长的孩子要成为一名好学生并非易事。一方面，学校或教师希望平等对待学生，忽略学生的家庭出身；另一方面，在学校获得成功的孩子感觉远离甚至背叛了其原生家庭，会发现自己处于一种不容易克服的忠诚冲突中。（曹秋雯）

(责编：刘婧婷、熊旭)