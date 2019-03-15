原标题：数千万儿童无法获得儿童保护服务

日前，联合国儿童基金会发出募集39亿美元资金的呼吁，用于帮助身处人道主义危机中的儿童。该组织警告说，数千万生活在受冲突或自然灾害影响的国家的儿童，无法获得对其至关重要的儿童保护服务，他们的安全、福祉和未来正受到威胁。

联合国儿童基金会《2019年针对儿童的人道主义行动》报告阐述了该组织2019年的募集资金呼吁，以及该组织为全球59个国家的4100万儿童提供安全用水、营养、教育、卫生和保护服务的相关工作。在本次呼吁中，儿童保护项目希望筹集的资金为3.85亿美元，其中近1.21亿美元将用于为受叙利亚危机影响的儿童提供保护服务。

“数千万生活在冲突或灾害环境中的儿童，正遭受着极为严重的暴力、痛苦和创伤。”联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔（Henrietta Fore）说，“我们的儿童保护工作至关重要，这一点怎么强调都不为过。这是因为，如果孩子们没有安全的地方玩耍，无法与家人团聚，或是得不到社会心理支持，他们在战争中所遭受的无形创伤就无法愈合。”

据联合国儿童基金会估算，目前共有逾3400万名生活在冲突和灾害环境中的儿童缺乏保护服务，其中包括也门的660万名儿童、叙利亚的550万名儿童以及刚果民主共和国的400万名儿童。儿童保护服务包括为预防和应对虐待、忽视、剥削、创伤和暴力而开展的一切工作。

联合国儿童基金会致力于通过发现、减缓和应对危及儿童安全与福祉的潜在威胁，将保护儿童置于该组织各类人道主义项目的中心位置，这些项目覆盖水、环境卫生和个人卫生、教育以及其他领域。

然而，资金不足以及交战各方日益无视国际人道主义法和拒绝人道主义援助准入等挑战，严重制约着援助机构儿童保护工作的开展。例如，在刚果民主共和国，联合国儿童基金会仅募集到了2018年儿童保护工作所需2100万美元资金的1/3，而叙利亚儿童保护工作的资金缺口约为1/5。

联合国儿童基金会紧急援助项目司司长曼努埃尔·方丹（Manuel Fontaine）表示，“向这些儿童提供他们亟须的支持至关重要，但如果缺乏大规模且可持续的国际行动，儿童的安全与福祉就将继续处于风险之中。国际社会应当做出承诺，支持紧急情况下的儿童保护工作。”

在此之前，联合国儿童基金会表示，2018年世界未能对处于冲突局势中的儿童提供足够保护，这造成了灾难性的后果。儿童，尤其是幼童，如果长期接触暴力或冲突，将面临承受“毒性压力”的风险。而如果得不到适当的支持，这种压力可能对他们的认知、社会和情感发展带来终身的负面影响。对于那些经历了战争、流离失所以及性暴力和性别暴力等创伤性事件的儿童而言，他们需要得到专业的照料来康复。（杨静婕）

(责编：刘婧婷、熊旭)