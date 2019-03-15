原标题：全国政协委员朱晓进：防止校外培训机构换“马甲”

“从江苏治理校外培训机构的实践来看，一些培训机构不断变换身份，规避监管，例如部分不合规的学科类培训机构，经集中整治后‘变身’为‘托管服务’‘小饭桌’等，与治理部门打擦边球。”日前，全国政协委员、江苏省政协副主席、南京师范大学副校长朱晓进建议，中央应出台具体的指导性意见，指导地方因地制宜解决困难。

朱晓进建议，要针对突出问题，加强顶层设计，指导性意见要具体，意见中可借鉴一些地区的举措。应对民办培训机构的管理办法（申请举办、审批登记、变更等全流程管理）和民办培训机构设置标准提出要求，并鼓励各省份因地制宜，制定治理流程和方案，特别是针对地方上的突出困难，提出较为合理公允稳妥的解决办法。

朱晓进还建议，健全机构信息，推进建立长效机制。应借助教育部开发的中小学校外培训机构监管平台，完成信息登录。完善备案审核公示制度，完善校外培训机构的退出机制，逐步形成可持续发展的长效机制。

“包括辖区内各培训机构所办学科类培训班名称、培训内容、招生对象、进度安排、上课时间等具体信息，要做好备案审核工作，并予以公示。落实监督执纪部门，公示举报电话，未通过备案审核的班次不得招生培训。将集中整治结果在政府网站、报纸等媒体上公布。对违法违规的予以严肃查处，并纳入企业信用信息公示系统。”朱晓进说。（王家源 焦以璇）“

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