原标题：全国人大代表支月英：加强市县两级教师培训机构建设

“一些地方的市、县两级教师培训机构——教师进修学校已成为教师培训网络链条中最薄弱的环节。”全国人大代表、江西省奉新县澡下镇白洋教学点教师支月英建议，国家要大力加强市、县两级教师培训机构建设。

长期在基层工作的支月英发现，当前，中小学、幼儿园教师培训已经建立了国家、省、市、县、校五级培训网络，但国家、省级培训覆盖面有限，大多针对骨干教师开展；校本级培训有便捷、方便灵活、针对性强等特点，可是质量和范围不能保证。一些地方的教师进修学校在几轮机构改革中不断被弱化甚至撤并，成为教师培训网络链条中最薄弱的环节。这导致教师全员培训特别是广大农村教师培训质量不尽如人意，甚至影响到教师参加培训的积极性。

支月英建议，在机构设置上，要在国家层面制定市、县级教师培训机构设置标准，明确市、县两级必须保留或组建教师培训机构，并纳入同级教育行政管理部门管理。凡涉及教师培训机构整合等必须由县级人民政府向省级教育行政部门提出申请，报省级教育行政部门备案同意后方可实施。将市、县教师培训机构建设及运行情况纳入对省级人民政府履行教育职责考核评价范畴。在职能定位上，各地要以县级教师培训机构为基础，整合教研、电教等机构职能和资源，组建区域性的教师学习与资源中心或教师发展中心。县级教师培训机构除承担本地区中小学教师继续教育工作任务外，还应具有教师培训、培养的管理功能，在选拔推荐和培养名师、骨干教师、学科带头人等学术性荣誉方面具有主导地位。（禹跃昆 柯进）“

(责编：刘婧婷、熊旭)