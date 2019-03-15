原标题：全国政协委员刘焱：建立幼师分层资格考试晋升制度

“当前，我国幼儿园教师培养学历水平具有多层次性，应当实事求是，对不同学历水平的学生提出不同专业化发展水平的要求。我建议改革幼儿园教师资格证考试，建立幼儿园教师职业准入分层资格考试和晋升制度。”全国政协委员、北京师范大学教授刘焱说。

2015年，改革后的幼儿园教师资格证考试正式实施。从实施的情况来看，通过率较低。即便是办学历史悠久、办学质量较高的幼儿师范专科学校，毕业生资格证考试的通过率也只有60%，这意味着每年大量的毕业生无证上岗。对此，刘焱建议改革幼儿园教师资格证考试，建立幼儿园教师职业准入分层资格考试和晋升制度。

首先，幼儿园教师资格准入考试可以分为教师助理（保育员）、初级教师、主任教师等三个层级。对每一层级的考核既有学历要求，也有实际工作能力的要求。学生可以根据自己的实际情况选择不同层级的资格准入考试。把保育员改成教师助理，可以解决保育员的生源问题。可以针对中职中专学生的实际情况进行专业基础培养，在毕业时至少能够让他们获得教师助理的资格证，同时也为他们继续努力获得教师资格打开上升通道。

其次，在分层资格考试的基础上，为幼儿园教师设计独立的职称评定晋升系统，鼓励和激发幼儿园教师终身学习。

再其次，把“国培”设计成为与幼儿园教师资格准入考试和职称晋升相关的分层专业提升培训方案，从“领导要我去”变成“我要去”，提高“国培”的吸引力和实效性。（纪秀君）

(责编：刘婧婷、熊旭)