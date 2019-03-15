原标题：减负呼唤科学教育观

日前，教育部长陈宝生在两会“部长通道”上呼吁家长要有科学的教育观。

部长原声

● 学生是一张白纸，交给老师，老师可以画最新最美的图画。在这之前，左一道右一道，把孩子画得五花八道，这会影响孩子健康成长。

● 要孩子做到的，家长首先做到；要孩子不做的，家长首先不做；家长做不到的，绝不强迫孩子；孩子想做的，家长理性地引导孩子。

教育部长陈宝生在两会“部长通道”回答记者提问时说，学生过重的课业负担是“多因一果”的综合征，要多方面发力来综合整治。

既然是“多因一果”，那么家庭、学校和社会各方面，就有必要共同分担减负的责任。共同分担减负责任，就必须在减负问题上形成真正的共识，这个共识就是无论家庭教育、学校教育还是社会教育，都要尊重教育规律，摒弃那些违背教育规律的错误观念，树立起科学的教育观。

多年来的减负实践证明，减负的阻力除了升学竞争这一直接原因，更重要的是扭曲的教育观在左右着很多家长的教育选择。那些形形色色的错误观念，把教育的功能窄化为升学竞争，以极端功利化的标准评价教育，把教育过程视为社会和市场竞争的延伸，从根本上违背了育人规律，严重危害青少年的身心健康。

陈宝生部长劝导家长说，要有科学的教育观，对孩子要有一个合理的预期。毫无疑问，只有家长树立起科学的教育观，才能与学校、社会共同形成教育合力。现在学校减负、社会增负，老师减负、家长增负的问题，根子还是家庭教育观念出了偏差。当前家庭教育存在的突出问题是，一些家长重智轻德、重知轻能、过分宠爱、过高要求等现象，影响了孩子的健康成长和全面发展。一些家长缺乏基本的教育常识，对孩子的成长规律缺乏基本尊重，把家庭变成了第二课堂，以分数作为评价孩子的唯一标准，导致家庭教育应有的独立价值被抽空。

还有一个现象，特别值得家长注意，那就是在新媒体高度发达的今天，一些教育培训机构和个人，为了谋取市场利益，打着教育的旗号不断释放反教育的观点，误导家长。陈宝生部长呼吁不要传播似是而非的所谓教育理念，不要给一些不良机构做代言人，不要为一些号称懂得教育的“大忽悠”助力。这是很有针对性的告诫。加大对培训机构的整治以来，舆论空间里有不少严肃认真的论点，也有目的各异的搅局之声，这也值得教育部门、学校和家长高度警惕。

要引领家长树立科学的教育观，教育部门和学校担负着首要责任。从学校角度看，就是要坚持正确的办学方向，严控课程门类和总课时，严控课程容量和难度，严控“非零起点”教学。对政府来说，就是要在质量标准、课程教材、考试招生、评价体系以及素质教育引导等方面深化改革，从根本上来解决课业负担过重的问题，还要推进城乡教育均衡发展，为减负奠定基础。减负只是治标，真正的治本之策，还是要真正落实全国教育大会精神，把教育评价改革作为“最硬的一仗”来推进。今年初的全国教育工作会议提到，办学短视、功利问题比较突出，中小学生太苦太累，评价弊端根深蒂固，这些问题桩桩件件都要打硬仗、打持久战。

减负呼唤家长树立科学教育观，也在塑造着家长的科学教育观。教育的大环境，是由家庭、学校和社会的教育价值观共同决定的，其中家长的教育观至关重要，为了孩子的健康成长，是到了认真反思家庭教育观念的时候了。

(责编：刘婧婷、熊旭)