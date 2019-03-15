发挥高校智力优势 助力新旧动能转换

今年的政府工作报告强调，发挥我国人力人才资源丰富、国内市场巨大等综合优势，改革创新科技研发和产业化应用机制，大力培育专业精神，促进新旧动能接续转换。中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳代表认为，在新旧动能转换过程中，高校应主动担当作为，发挥人才和智力优势，为改革发展提供强有力的科技和人才支撑。

“高校首先要通过优化学科布局来助力新旧动能转换。”郝芳代表说，新一轮科技革命与产业变革正在兴起，新产业的发展、新业态的出现以及新旧动能转换和经济社会发展对高校的发展提出了新期待。以中国石油大学（华东）为例，在强化已有特色和优势学科的基础上，学校正在加快学科拓展和交叉融合，发展新兴学科、新工科专业，早日实现能源学科领域世界一流、多学科协调发展的高水平研究型大学的奋斗目标，以适应国家急需的战略性新兴产业的发展需要。

“人才是第一资源、改革是第一动力。高校还须深化人事制度改革来激发人才创新活力。”郝芳代表表示，今年教育部将实施“教育评价改革攻坚行动”，把评价改革作为龙头。高校深化人事制度改革，应坚决破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，统筹推进岗位聘任、职称评审、考核评价和薪酬分配制度改革，通过压力和动力两个杠杆充分调动各类人员追求卓越、奋发有为的积极性、创造性。

郝芳代表说，随着高校“双一流”建设的深入推进，高校内部学科、学位点、专业建设衔接不紧密、相互脱节的问题日益凸显，高校应该紧紧围绕立德树人这一根本任务，构建学科、学位点、专业三位一体化的人才培养机制，推进本科生进科研团队、进实验室，实现本硕博一体化培养，实现科教融合，把一流学科优势转化为一流人才培养优势。（记者 刘艳杰）

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