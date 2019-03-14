劳动教育一本万利 避免孩子做“寄生虫”

原标题：劳动教育一本万利

长期以来，劳动的育人价值及功能被家长忽视，是非常遗憾的。

曾有行家言：一个人的劳动素养在成长和生活中都有极其重要的地位。就像一个人的书卷气无法掩饰，一个人的劳动素养甚至可一目了然。

过去在农村订亲，婆家人首先要托人偷偷观察女孩的家务活做得怎么样，而娘家人也会托人观察小伙子干农活怎么样，手脚是不是利落，眼里是不是有活儿。通过这些来考察一个人是不是勤快，是不是聪明，是不是孝敬老人，是什么性格。懒汉找不到媳妇，笨姑娘也嫁不了好人家。这说明，我们一直有重视劳动素养的传统。

当然，劳动在今天已经有新的内涵。通过劳动来发育大脑，恐怕是当今家长最乐意让孩子接受劳动教育的最多诉求。其实，劳动教育的价值远不止发育大脑，养成独立自主的生活习惯，能够养活自己、能够照顾自己和他人，都是通过劳动素养的培育达成的。

几乎所有的劳动都具有复杂性和系统性，完成任何一项劳动都需要能力和经验的积累。像做饭，看似简单，其实由无数细节构成，具有一定的系统性。例如厨具如何摆放，先做什么后做什么，做菜过程中一系列的细节如何把握，都是对一个人劳动素养的培养。劳动过程中，孩子们要面对大量的细节，在细微之处的拿捏，在整体过程的设计规划等，都为孩子们养成系统和条理的思维方式、严谨的做事风格，积累了体验和成长营养。

家庭中强调孩子做家务，对孩子的成长还有更加具体的意义，至少可以避免孩子做“寄生虫”的可悲境遇。

孩子参与家务劳动在我国并不被广泛重视，尤其是课业负担较重的背景下，很多家长以为孩子只做作业看书就行了，不要为别的事耽误时间，干家务活是家长的事儿。这是非常错误的观点，将会为孩子的成长，甚至长大后进入婚姻的家庭关系带来深层的隐患。

孩子从小不干家务，饭来张口、衣来伸手，生活依靠家人，难以作为一位平等的家庭成员深度融入家庭，逐渐形成自我中心的习惯，成人后难有照顾他人的情怀和能力，融入社会、建立自己的家庭也面临风险。家长对孩子负责任的态度是，无论孩子将来干什么，什么地位，做多大贡献，总要从养活自己、自己照顾自己、做好自己的事开始。

“劳动创造了人”，从教育角度看，这是一句真理，只有积极参与劳动，有比较高的劳动素质，才是一个健全的人。孩子参与劳动，就是在接触外部世界，就是在建立与外部世界的关系，也在动手改造这个世界。劳动又是人对自我的开发，在劳动中人发现自己的潜质，获取信心，感知创造的乐趣，从而改良、收获美好的人生。

随着社会的变迁，科技日渐发达，劳动正在发生变化，正变得更加丰富多彩。能把自己想到的付诸行动，这是时代要求的一种优秀品质，一种健康精神。大多数劳动要求人与人的团结协作，甚至要求高品质的人际配合，需要协作精神和能力，这也是劳动素养所涵盖的，这是个体深度融入现代群体的基本素养，是人的社会化必经之路。

在家庭中开展劳动教育，让孩子积极参与家务劳动，并不是一件容易的事儿，对家长是个不小的命题。家长可能会遭遇孩子不配合、有始无终、效果没有保证等可能。这里给家长几个建议：

家长要给予孩子劳动必要的尊重。孩子参与劳动，可能不熟练，甚至带来很多麻烦，但家长要明白，这是孩子在成长，应给予鼓励，应付出耐心。

家长不能把劳动教育简单化，“今天你洗碗”，把活儿一推，就不管了。这样无意中就把劳动解释为负担，会产生负面影响。家长切忌急功近利，教育的一大敌人就是急功近利。要精心设计孩子参与劳动的层次，递进展开。一开始太复杂，孩子没有办法完成，就会索性一推了之。要精心设计你的激励办法，让孩子有成就感；多注意孩子劳动的细节，在细节上及时肯定。当然，如果孩子在整个过程规划上有创新，就更值得明确表扬。

家长要有物质准备，这在国外很普遍。例如给孩子配备工作间和工具，让孩子根据兴趣自主劳动。劳动的主动性，比被动完成家长安排的工作更重要。

多设计一些集体劳动项目，最好大家一起动手，群体劳动教育效果更好。尤其不要大人在打牌、聊天，让孩子一人做家务。要认识到，一起劳动是难得的与孩子交流的机会。一起劳动，家长和孩子处于平等状态，容易打开心扉，平日的一些疙疙瘩瘩也许就因此解开了。

总之，优质的劳动教育可谓一本万利，值得我们高度重视，整体规划，次第展开。可以想象，长期接受劳动教育的孩子，长大才会成人，家长将会得到一个勤快、孝顺、独立、自信的好孩子。

（张圣华 作者系中国教育报副总编辑）

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