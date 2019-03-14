原标题：甘肃高校学子手绘本土文化漫画 创意产品推介家乡

近日，甘肃政法学院学子手绘漫画，将本土文化用漫画形式表现，俏皮可爱。 刘玉桃 摄

中新网兰州3月13日电 (记者 刘玉桃 李亚龙)百年中山铁桥、兰州老街、兰州牛肉面、敦煌飞天等，甘肃政法学院学子将这些甘肃本土文化元素融入到漫画中，俏皮可爱，展现出另外一番风味，手绘漫画受到众多师生喜爱。

图为将兰州牛肉面融入敦煌飞天创作。 刘玉桃 摄

面条上漂着羊皮筏子、马踏飞燕空中有“面条云”、敦煌飞天披着面条做的彩带。甘肃政法学院艺术学院学生刘露露介绍，她和同学们一起将兰州牛肉面与本土文化相结合，创作出这些漫画，主要想通过这种方式，推广甘肃本土文化。

图为将兰州牛肉面融入敦煌飞天创作。 刘玉桃 摄

刘露露说，现在大家生活压力较大，而幽默风趣的漫画，可以让人们适当解压。我们以盘子、醋壶、胸章、抱枕等为载体，将创作的漫画印在上面，这样大家在生活中都能看到，以此更多了解甘肃。

在众多的漫画中，有一组设计水浒英雄吃面的造型吸引眼球。漫画中的英雄人物花样“秀”吃面，配着“雪夜上面馆”“吃面倒拔垂杨柳”“三碗牛大不过岗”等文字。

学生杨婷说，牛肉面已是兰州的一张名片，我们想通过新颖的表现手法，让大家感受牛肉面另一种“味道”。

一根小小的面条，在一个卡通人物牵引下，走遍中国，走遍全球。学生王孟子介绍，他创作的四幅作品，以兰州、甘肃、中国、地球四个地图为主，用面条将地图缠绕，配上萝卜、蒜苗等。“通过一个人的手，将兰州牛肉面拉到中国、拉到全球。面条缠绕的地方，多是以面食为主的地方。”

2018年，甘肃政法学院副教授海妙进行课程改革，让两个班45名学生，以非物质文化遗产“兰州牛肉面联想”为主题，进行牛肉面手绘图形创意作业训练，这项课程改革创作了百余幅作品，得到社会广泛好评。

2019年，该院学子继续推出“牛肉面情怀”以及兰州老街、百年铁桥、黄河等元素系列作品。目前，共创作漫画作品近500幅。并设计袜子、抱枕、盘子、衣服等文创产品。

海妙表示，我们对“兰州牛肉面”文化创意产品进行了市场调研，将创意手绘作品开发为文创产品，目前已有博物馆、兰州牛肉面协会等与我们联系，产品市场前景广阔。此外，漫画创作也锻炼学生的创作、设计能力，同时有利于促进学校教育教学。(刘玉桃 李亚龙)

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