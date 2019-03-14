网传教师资格证考试将进行改革？教育部：虚假消息！

人民网北京3月14日电 据教育部网站消息，之前网络传言“2019年11月教师资格证考试将进行改革”，教育部辟谣称：此为虚假消息。

教育部官网政策咨询栏目显示，有提问称：

网络传言2019年11月教师资格证考试将进行改革，改革内容如下：

1、提高学历要求：专科、本科、研究生学历分别只能考小学、初中、高中及以下阶段教师资格证。

2、提高专业要求：只有学教师资格证相关学科专业才可以考相关学科教师资格证，而且只能考本专业相关学科教师资格证。

3、考试难度增加：从2019年11月考试开始，教师资格证考试单位将进一步提高考试难度，降低通过比例，提高教师选拔标准：笔试15%面试50%，综合通过率为7.5%

4、改革过渡期政策：老生老政策，新生新政策。在2019年11月前参加过教师资格证考试的考生，至少考过一科，按照改革前新政策执行，没有参加过考试或者没有通过任何一科考试的考生，按新政策执行。

请问以上信息是否属实？

教育部对此答复：你们所咨询的信息为虚假消息。关于教师资格考试及认定相关政策，请以教育部政府门户网站（www.moe.gov.cn）、中小学教师资格考试网（ntce.neea.edu.cn）、中国教师资格网（www.jszg.edu.cn）发布的信息为准。请申请人通过正规渠道参加教师资格考试、认定，切勿轻信虚假消息，警惕考试诈骗。

(责编：李枫、曾伟)