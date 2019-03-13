江苏“小高考”本周末开考 今年起取消“见A加分”

我省2019年普通高中学业水平测试必修科目考试将于3月16日-17日举行，全省共设考点241个，考场11536个，全省参加考试的考生人数为34.25万人。从今年起，取消“见A加分”。

省教育考试院特别提醒：考生未参加普通高中学业水平测试必修科目相关科目考试的，没有成绩，不视为不合格。

为确保评卷工作公平公正，评卷工作由省教育考试院统一组织、统一管理，采用计算机辅助网上评卷模式，评卷工作于4月上旬结束，4月10日后发布考生学业水平测试必修科目考试（含信息技术考试）成绩。

值得关注的是，从本次“小高考”开始，“见A加分”政策将正式取消。根据相关文件，从2019年起对普通高中学业水平测试方案做部分调整，必修科目的成绩呈现方式由原来ABCD四个等级调整为合格、不合格两种，同时取消“见A加分”政策。

在江苏高考“08方案”中，学业水平测试方面的照顾政策为：对于首次参加必修科目测试，且技术科目测试合格（含补考合格）的应届考生，每1门必修科目成绩达到A级，在划线前加1分计入统考成绩；若有4门必修科目成绩达到A级，则在划线前加4分的基础上再奖励1分，即加5分计入统考成绩。上述规定被总结为“见A加分”和“4A加5分”。加分政策取消后，2020年起参加高考的江苏学生，将不再享受“见A加分”政策；对于2018年已参加“小高考”的学生，即2019年高考的学生，获得的加分仍然有效。（杨甜子）

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