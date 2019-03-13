下月起 中小学和小卖部说再见

昨天教育界最热闹的新闻，要属校园里的小卖部。教育部近日发布《学校食品安全与营养健康管理规定》，其中第二十条提到：2019年4月1日起，中小学、幼儿园一般不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所，确有需要设置的，应当依法取得许可，并避免售卖高盐、高糖及高脂食品。

也就是说，从下个月起，全国中小学生就要和学校的小卖部说再见了。

这条消息一出，立刻上了微博热搜。有网友质疑，学生食品健康问题关键不在于小卖部，在于滥用的食品添加剂。我们需要做的，是从源头保证食品安全。

杭城开设小卖部的学校

都是寄宿制学校

昨天，记者调查了杭城的24所中小学校，这些学校位于不同城区。目前校内开设小卖部的有6所，占比为25%；其中4所是高中，2所是民办中小学，都是寄宿制学校（其中一所部分学生寄宿）。

这些校内小卖部的商品，大致分为两类：

1.文具类。考虑到学生对文具的需求，校内小卖部从纸笔到各类学习辅助用具一应俱全。最热销的是铅笔、中性笔和笔芯。

2.食物类。包括面包、饼干、牛奶等等，主要是考虑到中小学生在生长发育期，需要足够的能量，光靠一日三餐可能还不够。部分管理细致的学校还会给小卖部明确列出进货种类，比如禁止售卖辣条、泡面、薯片、碳酸饮料等垃圾食品。食物类商品最热销的，是牛奶和饼干。

从调查数据来看，杭城中小学生对于校内小卖部的认可度还是蛮高的，随着年级段增长，学生在小卖部的人均消费金额也在增长，尤其是寄宿生（具体调查结果见表格）。

在20所没有开设校内小卖部的学校中，有一所曾经开过，但多年前关掉了。有两所因为学生明确提出要求，近几年摆放过自动售货机，提供运动饮料和饼干。自动售货机后来为什么又撤出了呢？学校说，自从机器进来以后，校园里经常有人乱扔饮料瓶、饼干包装袋等，影响环境卫生。

大多数家长老师都赞成：

的确影响孩子成长

昨天，记者还和许多老师、学生、家长聊了聊，想听听他们如何看待这条新规定。

大多数老师都支持关掉校内小卖部，理由各不相同。

杭州市江城中学书记黎敏曾是一位小卖部“CEO”。早在2005年，她曾在其他学校尝试过开设校内小卖部。但不到一个学期，那间“看上去很美”的小卖部，被她果断关停。

黎老师列举了当初关停小卖部的四点理由：

1.学生每天都盯着小卖部里有什么好吃的，导致正常的早餐、午餐不吃或少吃，不利于孩子健康；

2.容易造成攀比之心。某个孩子买了东西，其他孩子也会一起去买，似乎别人买了自己不买就难受。因此，有些孩子不断向父母要钱，引发很多问题；

3.小卖部存在食品安全隐患。学校老师没有那么多的精力去管理小卖部，严把质量关。万一某种食品出了安全问题，就得不偿失了。

4.学校小卖部往往会有学生聚集，引发不少问题。比如，为了买东西而借钱，引起学生之间的纠纷。

“学生毕竟都未成年，对于食品缺乏必要的鉴别能力，什么好吃就买什么，像辣条、膨化食品、冰激凌这些，是他们的最爱。”黎老师说。

在对待小卖部的态度上，家长和老师保持高度一致，大都支持取消。他们给出的理由大同小异：“因为有小卖部，小孩子一般都会去买饮料和垃圾食品，这对孩子的生长不利。小卖部还有很多和游戏相关的书籍，会让孩子分心。”

也有老师持异议

加强管理比“一刀切”强

也有部分中小学老师对关停校内小卖部表示担忧，认为会对学生日常生活造成影响，尤其是寄宿制学校的老师。

杭城一所寄宿制小学的校长直言：“没有校内小卖部，孩子有文具和食物需求的时候，难道让他们都跑到校外去买吗？交通安全、食品安全岂不是更没有保障？我认为加强管理，肯定比‘一刀切’全部取消效果要好。”

“这条新规定的出发点肯定是好的，考虑到了学生的健康成长。但我观察到，小学高段到初中的学生处于成长发育期，能量补给很有必要。如果学校食堂或课间餐能够及时供应，当然可以‘告别’小卖部；但如果学生老喊饿，校内小卖部里能够出售一些健康食品，也未尝不可继续办下去。”一名教龄20多年的初中老师说。

高中老师同样有此担忧。“高中学生的学业负担比较重，而且又在长身体，非常容易饿。所以，课间不少学生会去超市买一些小零食或饮料填肚子。”杭州某高中的一位老师表示。

学生：我强烈反对

“剥夺了我的校园乐趣”

在采访中，和想象中的一样，几乎所有的中小学生都一致表示了反对。他们建议，应该规定禁止小卖部售卖垃圾食品。

对这条新规定反对最强烈的，当属那些住校生们。

就读于杭州某高中的高三男生小方是一名标准吃货，他还给记者列了一张校内小卖部的“人气美食排行榜”，排前几位的分别是：布丁、碳酸饮料/橙汁、糖果、卤蛋和方便面。

“我通常一天要光顾小卖部三次，一般早中晚饭点去，每次吃完饭，买些零食备着，以防肚子饿。”小方说，自从上高中之后就很容易饿。

“如果学校没有了小卖部，我们校园生活的乐趣会少很多，比如不能喝到各种各样味道的水，吃不到超级好吃的布丁……而且，没有了小卖部，爸爸妈妈会很辛苦，要经常到学校给我送零食。”说到这里，小方还挺伤心的。

当然了，还有些学生将学校的小卖部当作了寄托青春记忆的地方。就读于杭州某寄宿初中的小雅说，她去小卖部并不是因为肚子饿，“可以和闺蜜坐在休息区聊聊天，互相倾听对方青春期的烦恼。”如果下个月取消校内小卖部，她肯定会不习惯，“心里会空落落的。”

也有学生表示，取消小卖部没关系，只要食堂能有足够的供应就行。（沈蒙和）

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