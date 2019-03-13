中学生演绎青春版《茶馆》 致敬经典传承文化

人民网北京3月13日电 （记者 林露）近日，北京市一六六中学金帆话剧团青春版《茶馆》登陆北京人民艺术剧院的舞台。

《茶馆》是中国话剧史上的里程碑、北京人艺的镇院之作。来自一六六中学的同学们，在老舍先生120周年诞辰之际，精心演绎青春版《茶馆》，表达对先生的敬仰与缅怀，并以青春的名义献礼祖国70周年华诞。

此前，青春版《茶馆》已经演出四场。在四场演出的锤炼后，同学们3月初再次到人艺观看《茶馆》，从艺术家的演出中再次品读人物，使饰演的角色更加丰满，对角色的定位更加准确。“艺术家不是在演一个人，而是把自己当成这个人”。一位同学说。饰演“老掌柜”的同学说：“通过观看人艺艺术家的表演，感受到经典也在变化和发展，要加入演员自身的元素并结合现代观众的审美标准。我再演的时候，还会做些调整。”

演出当天，东城区人大、政协领导，市区教委领导，学校艺术教育基地专家，学生家长、校友，以及“城乡一体化手拉手学校”北京市房山区良乡第五中学近九百人，共同见证青春版《茶馆》在人艺上演。

北京人艺话剧演员张福元称赞，“这是一台学生戏剧作品的上乘之作”。他说，《茶馆》是经典，有价值也有难度，希望同学们能继续挖掘这部经典之作，通过认识生活、了解生活，体会人物的心声，进而将人物刻画得更加细腻。

学生们通过研读原著、揣摩人物、表演角色，以话剧致敬经典作品。演绎青春版《茶馆》，他们感觉自己要肩负起传承文化的责任，通过年轻人的传播热情，推广“话剧”这种艺术形式。

演绎经典，一六六中学金帆话剧团一直在路上。2005年，为了呵护一群热爱戏剧的孩子，发挥话剧艺术综合性、文化传承性的作用，一六六中学创建了学生话剧团。2007年被北京市教委命名为北京市首家金帆话剧团，话剧团的学生一直在“用青春体会经典、解读经典、诠释经典”，同时也在“用经典点亮青春、丰润青春、滋养青春”。十四年间，金帆话剧团多次荣获全国、市、区级中小学生艺术节展演一等奖，连续两届受邀参加全国中小学生艺术汇演。

据了解，一六六中学在高一年级开设全员参加的话剧课程。学生们这样描述学校的戏剧课与登台演出的关系：“话剧团的排练是主干，戏剧课上学到的知识是养分。演戏是输出，课程是输入。”学校通过戏剧教育实践把戏剧教育纳入到教育体系当中，让戏剧成为博雅教育的有机组成部分，也为校园戏剧艺术未来的发展打下坚实基础。

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