200多所高校落地2019国际教育巡回展

人民网北京3月13日电 12日，第二十四届中国国际教育巡回展信息发布会在教育部留学服务中心（以下简称中心）举办。据了解，本届展会将于3月23日至31日在北京、武汉、上海、广州、深圳五个城市举办。

据介绍，本届教育展已吸引全球26个国家和地区200多所高校和教育机构参展。其中澳大利亚、加拿大、韩国、英国和捷克的参展院校将以国家展团形式参展。

今年，中心进一步加强了对“一带一路”沿线国家高校的拓展工作，目前已有来自东盟、西亚、中东欧和独联体地区9个国家的20余所院校和机构报名参展。

据相关负责人介绍，中心将在展会上提供现场咨询服务与最新政策解读。同时，“平安留学”行前培训系列活动将在教育展各站举行，届时相关专家将介绍留学政策、留学一站式服务、领事保护、留学安全、跨文化交流、留学适应力测评等方面的信息。另外，还有国际学校（项目）专题展区、美国大学专题展区、国内外院校的合作洽谈区和媒体专访区等诸多展会亮点。

教育展结束后，留学服务中心将于4月8日在北京展览馆举办2019年春季留学英才招聘会暨高端人才洽谈会，预计招聘会岗位将超过1500个，行业将涵盖教育文化、信息技术、金融保险多个领域。（郝孟佳 张瑜）

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