内地高校免试招生在港启动现场确认 港生跃跃欲试北上升学

原标题：港生跃跃欲试北上升学展才华

3月11日至29日，“内地部分高校免试招收香港学生计划”展开现场确认程序。程序启动第一天便有不少学生和家长到场。现场相关负责人表示，粤港澳大湾区发展潜力大，吸引着越来越多的香港学生北上升学。

“内地现在发展快，机遇多。全世界都看好这里，为什么我们不看好？”在现场，黄同学的妈妈表示，虽然女儿也有收到英国高校的录取通知书，但她还是希望孩子回内地读书。黄同学说，自己预估文凭考试（DSE，相当于香港的“高考”）成绩能达到30分，在香港应该可以考取香港大学、香港中文大学和香港科技大学。但是她认为香港本地对自己青睐的生物科研专业不是很重视，就业机会少，所以她报考内地高校，申请清华大学的理科试验班类（化生）。“另外，香港本地生活压力大，房价高，内地即便是一线城市，生活压力也比香港小一些。”

据了解，2019年参与免试招生计划的内地高校数目比2018年增加了7所，新增的高校包括中央音乐学院、中央戏剧学院、中央美术学院、湖北大学、广东海洋大学、长安大学和兰州大学。中国教育留学交流（香港）中心高级项目经理章文欢表示，之前已接到不少学生致电询问新增院校的考试要求、考试时间地点等，询问最多的是中央音乐学院。

同时，广东省院校是香港学生关注的重点。该中心早前统计，2018年免试招生计划报名人数没有随着文凭考试考生减少而下跌，反而比2017年多了600多人，占整体考生的比重超过5%。估计在大湾区效应下，2019年起香港学生会更踊跃到内地升学。

在香港土生土长的黄姓男生3月11日报读中山大学的国际政治专业，他笑言，自己不像身边同学为最终回乡发展而北上，而是想拓展内地人脉，做好在内地打拼的准备。他预计文凭考试成绩可取得20分以上，但认为中山大学“很难考”。为考入该校，他不断向在内地工作的亲朋好友了解该校情况，近期还报了补习班备考。

家住深圳、在港读书的陈同学一口气报了暨南大学的4个专业，主要为酒店管理和IT类专业。他对暨南大学2019年新增的智能科学与技术专业较感兴趣，认为这是因应大湾区发展创科而开设的专业，看好其发展前景。陈同学预计文凭考试可取得十三四分，称有信心入读暨大。

根据国家教育部公布有关2019年免试招生计划的具体安排，112所内地高等院校将对香港学生豁免考试，并依据香港中学文凭考试成绩，择优录取香港学生。国家教育部已委托内地普通高等学校联合招收华侨、港澳地区及台湾省学生办公室（联招办），负责网上报名及录取审核工作，并委托中国教育留学交流（香港）中心承办现场报名确认、报名资格审核及招生宣传等工作。

按照2019年招生程序，各院校可根据考生报考资料安排面试，7月下旬在网上公布录取名单。

另外，免试招生计划中“校长推荐计划”的考生推荐名额，每家香港中学由6个名额增加至8个。而“校长推荐计划”的最低录取标准维持不变，学生在香港中学文凭考试中，4个核心科目（即中国语文科、英国语文科、数学科和通识教育科）的分数总和须为10分或以上，且每个科目的分数不得低于2分。（瑞安）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)