今年湖南计划招录6522名公务员

昨日，省委组织部省公务员局对外发布，我省2019年公务员考录工作全面启动。今年公务员招录计划为6522名，3月15日开始网上注册和提交报名信息。根据新修订的《公务员法》，今年招考工作强化了重视基层的选人用人导向，招录的主要是基层职位，并适当降低了基层公务员招考门槛。

据悉，今年是我省调整完善公务员管理体制、由省委组织部统一管理公务员工作后的第一年省考，是省、市、县还在机构改革期间的一次招录。今年全省四级联考计划招录公务员6522名，其中省直及其直属机构（含垂管单位）401名、市州直机关99名、县市区直机关186名、乡镇（街道）机关4128名、公安机关487名、法院系统556名、检察院系统265名，面向普通高校选拔选调生400名。而县以下基层机关招录计划5715名，占总招录计划的88%。

招录变化

参公事业单位暂停招考

今年全省公务员招录计划6522名，比去年减少3295名，减少了33%，主要是受机构改革因素的影响，参公事业单位暂停招考，原省地税系统因与国税合并，列入中央直属机构，今年起不再在省考中招录。

同时，坚持在职公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员不能参加公开考录的规定。分别发挥公务员“公开考录”和“公开遴选”两个制度的功能，公开考录面向体制外的社会考生，公开遴选面向体制内的在职公务员。

突出录用公务员的政治标准

根据新修订的《公务员法》要求，今年公务员招录工作突出了录用公务员的政治标准，要求在考录各环节中加强对报考者政治表现和政治能力的考察力度。今年还增加了对正被依法列为失信联合惩戒对象的、被开除中国共产党党籍的人员作出了禁止性录用规定，把好公务员进口的政治关、品行关。

设定笔试最低合格分数线

为确保公务员基本素质，笔试结束后，由省委组织部确定并发布笔试最低合格分数线。未达笔试最低合格分数线的报考人员，不得进入下一招录环节。对艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等，在划定最低合格分数线时将予以倾斜。

公务员考录工作的时间安排：3月12日发布招考公告、职位计划和有关政策；3月15日至26日，网上注册和提交报名信息；3月30日至4月3日，网上报名确认；4月15日至19日，网上打印准考证；4月20日至21日，公共科目和专业笔试；5月下旬，公布笔试成绩；6月上旬，进行资格审查和体能测试；6月中旬，全省统一组织集中面试；8月底前，完成体检、考察及录用审批工作。

招录亮点

艰苦边远地区的门槛适当降低

继续实施艰苦边远地区基层公务员招录优惠政策，适当降低门槛。很多基层职位不设专业限制，放宽学历和年龄要求，降低开考比例，部分职位限本地户籍考生报考，并安排部分职位面向当地优秀村干部和基层服务“四项目”人员招考。

在笔试阶段，实行申论科目分级分卷考试，省考的笔试申论科目继续实行通用卷和乡镇卷。报考乡镇（街道）机关公务员及在乡镇工作的乡镇财政所、乡镇司法助理员和选调生职位适用申论乡镇卷，其他职位适用通用卷。

“希望广大考生理性选择职位，树立理想抱负，拓宽报考视野，踊跃到基层、艰苦边远地区建功立业，避免扎堆报考大中城市的现象。”省委组织部公务员二处处长汤文胜说。

主考官说

集中面试确保公平

据汤文胜介绍，为确保今年公务员录用考试安全，我省将严格执行《刑法修正案（九）》公务员考录作弊入刑规定、《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》的要求，实施严格的安全措施。每个考场配备金属探测仪，考生入场时要进行安全检查，实行考生“无声”入场。考场内配备和使用无线电信号屏蔽等必要的防作弊设备。争取每个考点配备无线电监测车，严防高科技手段作弊。

为确保公务员面试的公平公正，我省将继续坚持近年来行之有效的各项改革措施。实行全省统一集中面试，各市州集中设置一个面试考点，严格实行面试考官、考务工作人员、考生抽签隔离制度。坚持面试考官100%异地交流的做法，继续坚持面试考场观察员制度，每个考场邀请一名“两代表一委员”担任观察员，监督面试全过程。省公务员主管部门向各市州考点派出面试督巡组。

录用后又放弃的人员2年内不得报考

报考人员须在报考前网上签订诚信考试承诺书。笔试结束后，将对全部考生进行雷同答卷甄别，经检测为同一科目作答内容雷同的，将给予其该科目考试成绩无效处理。对围考、抄袭等考试作弊违纪违规行为，将按照相关规定，分别给予取消考试成绩、取消报考资格、记入考生诚信档案处理，对替考、串通作弊和有组织作弊构成犯罪的，依法追究刑事责任。录用审批后又放弃的人员，2年内不得报考湖南省公务员。

汤文胜提醒，本次考试不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。社会上出现的假借公务员考试命题组、考试教材编委会、省公务员主管部门授权等名义举办的有关公务员考试辅导班、辅导网站或发行的出版物等，均与本次考试无关，报考人员要提高警惕，切勿上当受骗。（肖芳）

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