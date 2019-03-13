不玩手机是对教学的起码尊重

“抬头不看黑板，低头只顾手机”，这一现象日益成为中小学面临的普遍问题。今年全国两会期间，多位代表、委员建议规范中小学生在校期间使用手机的行为，禁止在课堂上使用智能手机，得到舆论广泛支持。

随着信息化时代的到来，“低头族”呈现低龄化趋势。数据显示，我国中小学生智能手机拥有率已达68.1%，超过美日等发达国家。但当孩子们日益沉浸在屏幕之下的陆离世界中时，一些现实隐忧也愈发引起大家的焦虑。有的孩子名曰“学习”，却埋头游戏不亦乐乎；有的打开软件“线上讨论”，一来二去却早已离题万里；有的用起AI搜题“黑科技”，写作业却成了照猫画虎复制粘贴……知识的传授与学习本应是一个专注、严肃的过程，但在智能手机的“加持”下，这一过程正变得越来越碎片化、娱乐化、浅表化。

事实说明，任由智能手机出没课堂而不加限制，正在让学生失去对知识应有的敬畏。一方面，手机营造出的虚拟世界，分散了孩子们本应聚焦黑板的注意力；另一方面，搜索引擎让习题答案简单易得，学习中探索和思考的步骤被省略，无助于孩子分析能力、创新能力的养成。在古汉语中，由“知”到“识”是一个由“获取信息”到“学以致用”的递进过程，在这个过程中必须常怀敬畏。一边刷手机一边听讲，无法领会知识背后蕴含的人生哲理，也会让学习变质走样。

如何把孩子的注意力从手机上夺回来？这显然已经是一个世界性课题。在法国，有关法案全面禁止15岁以下学生在校园内使用手机。在日本，如果学校未能阻止学生在课堂使用手机，将被教育督查部门问责。在我国，教育部去年印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂。这些探索都无一例外选择了在“禁”上做文章。青少年自控能力和辨别能力相对薄弱，需要外部力量的引导与保护。在本质上，“手机禁入课堂”与保护青少年的其他法律法规一样，是在试图通过刚性规则营造有利于孩子健康成长的外部环境，让课堂回归传道授业的本真，涵养起孩子对知识的敬畏。

《汉书》记载，董仲舒年少读书时，书房紧邻花园，但他三年没进过一次花园，甚至连一眼都没瞧过。“盖三年不窥园，其精如此。”在世界更加丰富多彩的今天，或许很难要求少年读书者“三年不窥园”。但是，禁止手机进入课堂，让孩子保持45分钟的专注，保持探索、创造的学习方法，仍是一种对教学应有的态度。（周文韬）

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