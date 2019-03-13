建立职业教育链式人才库

今年的政府工作报告提出，“加快发展现代职业教育”，“设立中等职业教育国家奖学金。支持企业和社会力量兴办职业教育。我们要以现代职业教育的大改革大发展，加快培养国家发展急需的各类技术技能人才，让更多青年凭借一技之长实现人生价值，让三百六十行人才荟萃、繁星璀璨。”

职业教育与经济社会发展结合紧密直接。不久前，国务院发布的《国家职业教育改革实施方案》强调，由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变，大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。其具体目标包括到2022年建设150个骨干专业（群）。

这里，需要破题的是：基于类型教育来进行专业群建设，是实现产业链、创新链与教育链、人才链相互衔接的关键节点，应该成为职业院校必须摆到议事日程上的当务之急。

改革开放40年来，职业教育在专业建设方面进行了卓有成效的探索，至少经历了三次转型：第一次是逐渐由普通教育基于知识存储导向的单一学科专业，向职业教育基于知识应用导向的单一职业岗位的专业转变；第二次是逐渐由针对单一岗位的知识应用型专业，向针对职业能力相近的多岗位的知识应用型岗位群的专业转变；第三次是逐渐由直面职业能力相近的多岗位的知识应用型专业，向直面职业能力同类的多职业的知识应用型专业转变。

显见，专业或专业群建设的三次转型，即从单一性专业到复合型专业的转变，以及从针对一维的“点”的专业到针对二维的“面”或三维的“体”的专业群的转变，是职业教育专业建设进一步深化产教融合、校企合作的必然趋势，也是整合经济社会发展需求与个体职业生涯发展需求的必然选择。

在技术手段突飞猛进的今天，随着信息化、数字化、智能化技术的普及应用，行业与行业，以至产业与产业间的衔接、跨界已表现为一种链式结构。这种链式结构更多地呈现为一种跨越一二三产的产业链结构。这意味着，与之相应的职业教育的专业群建设，也应以链式结构为路径，才能实现职业教育作为类型教育的专业建设特色，才能为国家经济社会发展、转型升级提供复合型、创新型职业人才。

以产业链为基准的专业群或专业链建设，以及在此基础上所培养的职业人才，就构成了产业链所需要的一整套人马，使得职业院校将逐渐成为复合型、创新型的链式人才库。而职业院校的建制，特别是二级学院或系部的建制，将不再是单一的同类职业领域或同类产业领域里的专业群，很可能是基于产业链的且跨越了职业领域或产业领域的链式专业群或专业链。

没有结构的改变，就谈不上改革，更谈不上创新。基于产业链的职业教育和职业院校的专业群建设，将以一种创新的结构形式出现在职业教育领域，为实现到2022年建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群），拓展出一个新天地、一个大舞台。（姜大源）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)