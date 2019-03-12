原标题：6岁萌娃报警自救 凸显安全教育之重

近日，一则6岁女童机智报警，并将3岁妹妹带至安全地带的新闻刷爆网络和媒体。人们在感慨“别人家的孩子”、赞叹女孩的机智和勇敢的同时，也对孩子的安全教育有了新的认识。

3月8日，在新疆昌吉州阜康市文化路西侧一小区民房发生火灾。当时，家中只有两名女童(一名6岁、一名3岁)，发生火灾后，6岁女童苗苗(化名)及时拨打了119报警电话向消防队进行求助。在消防接警员的引导下，这名6岁小女孩不仅说出了所在地址，还把自己3岁的妹妹从火灾现场带至安全地带。

从报道中我们注意到，女孩苗苗之所以能够从容应对，是因为在学校参加过消防演练，老师告诉过她处置火灾的方法。苗苗对危情的得当处置，自然有其机智和勇敢，但如果没有学校的安全教育，她和妹妹的境遇或许就是另一种结果。这并非危言耸听，由于缺乏必要的自救能力，在危情中失去生命的孩子比比皆是。

不过，从苗苗的描述中可以看出，我们的学校安全教育也有明显不足。她向消防员描述，老师告诉过她遇到火的话，就用一个大盆子盛水把火扑灭，要是扑不灭的话，可以打119。苗苗无疑是一个好学生，她这次完全按照老师的话去做了，先是用小杯子灭火，后又用一只壶接水灭火，最后才选择报警。但事实上，这里也有一个很大的隐患，如果遇到易燃易爆的火灾，这种做法无疑是十分危险的。孩子在遇到危险时，最好的方式就是立刻报警，然后逃离现场，这才是必须教给孩子的正确观念。

儿童的安全教育喊了很多年，但事实上并没有引起真正的重视，一直被边缘化。从大的层面来说，我们还没有一套健全而成熟的安全教育体系，没有形成常态化，往往在事故之后一段时间进行零星说教，并无法从根本上提升孩子的安全意识和技能；从小的层面来看，一些学校虽然开了安全教育的课程，甚至也自编了教材，却更像是应付上级部门的要求，不仅没有配置专职的教师，本就少得可怜的课时，往往也被主课挤占。

这样的后果就是，由于意识与实践的双重缺失，多数学生在安全自救方面的能力极其有限，甚至在事故发生时惊慌失措，根本不知道如何自救，造成极其惨痛的悲剧。每年假期频发的学生非正常死亡事故就是很好的例证。因此，这个案例无疑提醒我们，学校的安全教育并不是可有可无的边缘课，不能应付了事，走走过场。

我们一直讲素质教育，但我觉得，孩子的素质不仅是多会几门语言、几种乐器，更应该是具备一种临危不惧的心理素质，以及解决问题的综合能力。再者，所有教育的对象都是孩子本身，“皮之不存，毛将焉附？”安全，比什么都重要，安全知识和技能才是孩子最基本的素质，只有教会孩子自我保护的能力，确保孩子安全健康地成长，其他的教育才能体现出价值。从这个角度说，不管学校也好，还是家长也罢，安全教育都必须真正被重视起来。

(责编：郝孟佳、熊旭)