原标题：人大代表:特殊教育免费应从学前至高中为期15年

近日，全国人大代表、华中师范大学教育学院教授周洪宇在两会提出《关于全面实施残疾学生15年免费教育的建议》。周洪宇认为，“十三五”期间应在全国范围内实施残疾学生免费教育，特殊教育免费范围应从学前至高中阶段，为期15年。

“残疾儿童少年义务教育在中西部农村地区，特别是边远贫困地区的普及水平仍然偏低。”周洪宇表示，特殊教育的推动，可以有条件的地区先行先试，在2019年全国实现从义务教育阶段到高中教育阶段残疾学生12年免费，2020年全国一半的省份实施从学前教育阶段到高中教育阶段15年特殊教育免费，2021年在全国范围内全面实施15年特殊教育免费。

对于特殊教育的经费问题，周洪宇认为应建立分类承担、以省级统筹为主的经费保障机制。他建议，国家教育部、财政部应根据各地特殊教育免费的实施情况进行全面统筹和经费预算，制订15年特殊教育免费实施方案并尽快实施，并且要建立起科学完备的评估制度和评价指标体系，把特殊教育实施情况纳入地方政绩考核的指标体系。

周洪宇介绍，国内的特殊教育还存在着总体教育水平不高、发展不均衡等问题。而特殊教育幼儿园数量不足、融合教育质量不高、特教普通高中数量少且布局不合理，是当前残疾人接受教育的阻碍因素。（记者 陈丽媛）

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