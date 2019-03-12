原标题：[考动力]大学老师自编自唱小曲助力学校招生

视频截图，吴伟泉老师正在演唱

“桃叶尖上儿尖，柳叶儿就遮满了天，在其位的这个考阿生，细听我来言，此事哎出在那杭州钱塘边，钱塘边高教园有一个水利水电……”这阵子，浙江水利水电学院视频《探浙水院》在校园里火了。

这首《探浙水院》由清末北京小曲儿《探清水河》改编而来，改编并演唱这首曲子的是学校吴伟泉老师。

吴老师唱功了得，是绍兴莲花落的第五代传人。视频中，他身穿一身传统白衣衫，轻摇纸扇，在学院的花坛一侧，用这首魔性小曲跟大家“娓娓道来”——“提起那浙水院，省部来共建，从专科到本科，应用型升示范呐，水利哎水电是特点，还有那土木，机械电气和经管。”

吴老师说，寒假的时候，他突然发现《探清水河》这曲子很火。是不是可以折腾点什么？他当时想，那时候老下雨，要不要来个《探太阳》？

不过此时，吴老师接到了招生宣传的工作。寒假最后一天，吴伟泉参加了嘉兴一中“三位一体”招生活动，他发现现场人满为患，考生和家长忙着追问学校专业、选考科目、报考条件、就业方向等等。看着考生们为了梦想奔走，吴老师突然有了新的想法。回杭途中，他就以“招生、高考、梦想”为切入点，仅20分钟，就写出了这首《探浙水院》。

第二天，他拍镜头、录音乐、做后期……一直录了好几次才成功。为了达到最好的效果，吴老师发给朋友试听，得到大家认可。

“录制中间，最大的问题是声音不好。因为那几天我一直在咳嗽，嗓子不好，尤其是第一次录出来的效果，我给自己打了零分。”吴老师说，后来他买了一瓶枇杷糖浆，再次冲进录音棚，一口糖浆一句唱腔，才有了现在这个版本的《探浙水院》。在学校宣传部和招生就业处的帮助下，视频还成为学校的招生宣传片。

浙江水利水电学院党委副书记吴小英也在第一时间转发，“一首曲子蕴含着深意，既弘扬和传承了中国优秀传统文化，也体现大学老师的一份挚爱和一份沉甸的责任。”吴小英说。（记者 阮飞霞）

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