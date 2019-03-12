深圳高考英语听说考试4月下旬公布成绩

原标题：高考英语听说考试4月下旬公布成绩

记者昨日从深圳招考办获悉，今年深圳共有40263名考生在9个区39个考点参加普通高考英语听说考试，今年考试井然有序，考风考纪良好，没有发生违纪舞弊行为，考试成绩将于4月下旬公布。

今年深圳普通高考报名人数继续保持增长态势，考生规模大、涉及面广，英语听说考试还启用了新系统版本，为确保考试顺利实施，深圳市招考办组织开展了市、区、校三级考务培训，并对全市各考点的系统操作员进行了技术培训，所有的考务要求都按照高考的标准严格执行。考生进入考场前均需进行指纹比对验证和金属探测仪检查，全部考点实行全程电子监控、网上巡考。市、区教育局、市招考部门派出巡视组在考前、考中都进行巡查；保密、公安网监、供电、无线电、轨道办、城管、生态环境、教育信息技术中心等部门组成考试监察和保障小组，共同为英语听说考试保驾护航。

2019年英语听说考试，招考部门将服务考生的理念融入到工作中的每一环节。今年招考办为特殊考生提供合理便利条件，为出水痘、肺结核的考生单独安排考场，为残疾考生提供优先进入考场或允许佩戴且提供人工耳蜗、助听器等便利。部分考点因候考时间较长，还为考生提供了牛奶、面包，避免考生出现体力不支，影响考试发挥。（周伟良）

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