建议探索教师公务员制度 希望为高校青年教师减负

昨日上午9时，全国政协十三届二次会议教育界别联组会召开，委员们就“加强教师队伍建设”进行协商建言。委员们就教师师德师风问题、教师评价体系等热点问题进行探讨。

据了解，2019年，教育部将进一步完善顶层设计，出台加强新时代师德师风建设的意见。督促各地各校深入贯彻教师职业行为准则，细化制度举措，把准则要求转化为教师行为指南与禁行底线。

全国政协委员韩平是浙江省教育厅副厅长，分管基础教育。他说，目前教师待遇偏低，分配制度也缺乏激励，但是工作压力越来越大，一些家庭教育承担的任务，已经转移到了学校。

“浙江目前推行3点半放学后的托管服务，受到老百姓的欢迎。因为孩子放到学校，他们最放心，最有安全感。但是教师的压力增加了，积极性也不高。”韩平说，很多教师目前把工作当成谋生的职业，而教育是爱的事业，两者截然不同。

“目前优秀的学生报考师范专业的人员越来越少，水平不高的学生报考师范专业，回头再教优秀的学生，教育质量如何能提高呢？”韩平建议，要探索教师公务员制度，这样能把教师的待遇落在实处。“把待遇提高，加强教师队伍的建设便能顺理成章，同时也已进一步建立退出机制，提高待遇和严格要求是要相结合的。”

针对目前社会上对教师队伍的师德师风和专业素养的一些质疑，全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景认为，在自媒体发达的时代，个别老师的一些行为叠加起来，造成不好的影响。“其实教师整体水平依然在提升，但是家长的素养提高更快。他们对教育的需要和理解多样化，对于教师而言说，提升素养的呼声便越来越强烈。”

在建议提高教师待遇之外，他表示，还应该关注普通老师，让大多数的普通老师有出彩的机会，减少目前存在的马太效应。“有的评上了特级老师，还要评特级校长，还要评正高级职称，帽子戴多了，个人素养并没有提高。” 倪闽景说，一般的老师需要高质量的培训，但是目前的状况是好老师整天都在培训，差老师得不到培训或者得到很差的培训，所以应该在政策设计方面多花功夫。

好的人才评价体系也是激励教师发挥主观能动性的“指挥棒”，会上也有委员对目前错位的评价体系提出了看法。

全国政协委员、上海交通大学致远学院常务副院长汪小帆说，目前高校中，青年教师的教学负担相对较重，一个刚到学校的新教师就要上几门新课，当然青年教师要承担教学任务，但不应该只注重数量，而应引导他们把更多的时间提高教学质量，希望为青年教师减负。

全国政协委员、中国社会科学院大学临时党委书记、常务副校长张政文说，文科教师队伍的评价体系和理工科比较有很大差距。在制度设计上，理工科有院士文科没有，这个问题长期得不到解决，对文科师资队伍建设有深远影响。张政文还表示：“我们还要加强对文科教师的学术评价标准调整，现在文科评价标准来自于理工科，量化程度太高，对文科来说并不适宜。”（龙锟、肖桂来、杜安娜、李波）

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