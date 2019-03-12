高中化学老师将“段子”编入试卷

近日，一份来自武大附中的高二年级化学试卷刷爆朋友圈，在网上引来几百万人次关注，该试卷打破一般试卷的严肃印象，每道考题都以诙谐的“段子”形式引入，让网友直呼：“各位同学有墙的扶墙，没墙的扶一下老师。”

这份卷子，是武大附中高二年级开学的化学测验卷，共有21道题，16道选择题和5道非选择题，在试卷最醒目的位置，印着电影《流浪地球》改编版温馨提示:“高二年级组温馨提示：道路千万条，学习第一条；寒假不努力，考试两行泪。”不少同学表示，看见第一句就忍不住笑了，没想到“脑洞”更大的还在后面。

从试卷中可以看到，几乎每一道题目的前面都有一句简洁、有趣的“段子”。比如“地球在流浪，学习不能忘”对应考题灾后经常使用的物质，“酸柠檬表情包”对应考题柠檬电池工作原理，“我踏上化学之舟，船上没有生锈，手里还握着一壶汽油”对应考题港珠澳大桥防腐原理，“和我在电解的世界走一走，喔……直到所有的电都耗完了也不停留”对应考题判断对电解装置理解等等。

记者发现，除了《流浪地球》《大话西游》等电影桥段改编的“段子”外，更多的是以歌曲改编形式为主的“段子”，因此也被不少人评价“这是一张会唱歌的卷子”。其中，包括《答案》版“试题就像蓝天白云，晴空万里，突然一道题”，以及《沙漠骆驼》《慢慢喜欢你》《卡路里》《体面》《成都》《醉赤壁》《勇气》等等，都是一些学生们喜欢的歌曲元素。

“出卷的思路，其实来源于学生。”试卷的创作者、武汉大学附属中学高二年级化学老师李鼎介绍，这份测验卷是第一次尝试这样的“俏皮”风格，因为平时比较喜欢和学生交流，所以这次也想以学生感兴趣的方式为他们考试“降压”，让学生们以轻松愉悦的心情，来迎接新学期的学习生活。

作为90后，李鼎刚入职2年，学生眼中亦师亦友的他，是“还没上课就来了，下课了还没走”的尽职尽责的老师，更是亲切的“鼎哥”。“鼎哥”说：“高二的化学会越来越难，为调动学生的学习热情和积极性，也会在日常作业中去开拓一些新的方式。”（舒筱）

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