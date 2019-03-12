调津贴彰显尊师重教情

一头利落短发，满脸和煦笑容，从教38年，安徽省蚌埠第一实验学校校长、党总支书记崔建梅代表身上有着浓浓的教师气质。令人尤其印象深刻的，是她为教师队伍建设奔走建言的热情。

“去年出台的《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》条条写满对教师的关爱。”崔建梅代表告诉记者，作为一名一线教师，她真切地感受到了近年来教师待遇的巨大变化。但通过调研她也发现，在一些具体政策上，还存在支持不到位的情况：“今年的政府工作报告提出，持续抓好义务教育教师工资待遇落实。但目前教师教龄补贴却落后于时代的发展。”

“1985年颁布的《关于教师教龄津贴的若干规定》规定教龄津贴的标准是：教龄满5年不满10年的，每月3元；满10年不满15年的，每月5元；满15年不满20年的，每月7元；满20年以上的，每月10元。”崔建梅代表说，设定教龄津贴是党和国家尊师重教的重要举措，33年后的今天，各种津贴都已增长，而教龄津贴却一直未作任何调整。

“3元至10元的教龄津贴，既不能调动教师教书育人的积极性，也难以彰显尊师重教的意义，更无法体现教师的职业吸引力。”崔建梅代表建议，教龄津贴随着其他津贴和补贴的增长而增长：“1986年教龄津贴占当时教师工资总额的十分之一左右。参考这个比例，建议教龄津贴调整为教龄满一年为10元，以后逐年计算，上不封顶，以此吸引优秀人才充实教师队伍，鼓励教师从事教育工作。”

“希望教师能够真正成为令人羡慕的职业。”崔建梅代表满怀期待地说。（邓晖）

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