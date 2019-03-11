南大高水平运动员测试 田径类考生要刷脸“过三关”

昨天，南京大学2019年高水平运动员测试正式开考。和往年不同的是，南大在今年的测试中用上了人脸识别技术，每位考生都要通过人脸识别系统校验身份，才能真正走进测试场馆。有了高科技加持，代考、替考等作弊伎俩无所遁形。记者了解到，今年6月份南大自主招生测试也将用上人脸识别系统，高校特殊类型招生将越来越公平公正。

昨天下午1：30，得到南大学工处允许后，记者在南京大学仙林校区四组团体育馆，围观了田径运动员检录、上跑道的全过程。

按照规定，1:30是女子100米栏的检录时间。常规的核对身份证等流程后，考务人员举起手中的一个iPad，示意考生面对镜头，“嘀”一声响，iPad界面上很快便显示出了考生的照片和身份证号。接着，考务会将屏幕显示信息与考生报名表上的信息进行二次核对，确保准确无误后，考生才可以签字完成检录。

经过抽签确认跑道后，考生在考务人员的带领下来到田径场。场边考务告诉记者，考生在正式上道参加测试前，还需要再“刷”一遍脸，防止因为场地过大、人员众多等问题，而出现的代考、替考等行为。两重校验可谓是“双保险”。

“每一个前来参加测试的学生，都至少在人工智能系统里刷过两遍脸。田径场地的学生次数最多，他们要刷上三轮。”南大学工处郭亚敏老师告诉记者，正式测试的前一天，所有的学生都在南大学工处进行了报名信息确认，现场采集了人像信息，进行第一次“刷脸”，从源头上确保信息的准确性。（杨甜子）

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