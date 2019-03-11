北京市拟建教育行政执法专业机构

面对一些违规教育机构，教育主管部门“能管不能罚，能劝不能禁”的尴尬将告一段落。今年，本市将探索建立市级教育行政执法专业机构。

市教委近日发布《2019年教育法治工作要点》，明确本市将完善教育行政执法协调机制，推进综合执法、联合执法，并做好督学与执法衔接工作。一方面，市级教育行政执法专业机构有望筹建；一方面，有条件的区教委将整合执法力量，设立区级专门教育执法机构和执法队伍，推进行政执法信息公示和全过程记录，加强重大行政执法决定法制审核。

同时，本市将完善行政处罚裁量基准，制定教育行政处罚工作手册，规范处罚程序。借助北京市行政执法信息服务平台，对履行教育监管职责不积极的单位负责人实施约谈，对达不到考核标准的单位进行通报，做到执法岗年人均行政检查量不低于50件次，教育行政处罚该罚必罚。

本市还计划编印高等学校教师、学生处理工作手册，规范高等学校对教师、学生处理行为；加强对各类教育纠纷案件的统计分析，编印典型案例评析；组织举办高等学校法治工作人员专题培训，以达到从源头减少教育纠纷案件数量的目的。

市教委介绍，本市计划出台北京市中小学依法治校基本标准，选取不同类型学校试点构建依法治校标准体系规范校。市级青少年法治教育实践基地将在各区实现全覆盖。本市年内将开展未成年学生学校保护机制研究，进一步防范校园欺凌和性侵害。（刘冕）

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