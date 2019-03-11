杀气腾腾的誓师大会冲淡了“教育价值导向”

在压力本来就已经沉重的考前氛围里，相比“只要学不死、就往死里学”的狠厉，一句“科学安排时间，保持适当锻炼”可能更被需要。

每年高考前，百日誓师动员大会，似乎成了各个中学的标配。然而，原本应是轻松活泼、鼓舞人心的活动，在一些学校里，却搞得战云密布、战鼓喧天、战意癫狂。

近日，全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎在小组讨论中表示，要求学生复习备考很有必要，但不能去搞杀气腾腾的百日誓师动员大会，不能让校园里充斥着“只要学不死，就往死里学”这种血腥标语。

高考前夕，通过一些百日誓师、成人礼等活动，给考生们打打气、巩固下信心、调整下心态，这没有错，而且是有着积极意义的。但动辄喊出杀气腾腾的口号，很可能走向初衷的反面。

事实上，类似的雷人标语，不仅繁多，而且流行多年。比如，“要成功，先发疯”“吃苦受累，视死如归”……估计读完标语，不紧张的考生也紧张了。

我不知道类似的标语究竟能给考生们打多少鸡血，但传递出的备考理念很不健康，一些所谓的“成功学”也是肤浅而畸形的。任何时候，身体的健康都是第一位的，它不仅是在考场上的本钱，也是一切奋斗开花结果的前提。依我说，在压力本来就已经沉重的考前氛围里，一句“科学安排时间，保持适当锻炼”可能更被需要。

我们常说，最好的考场心态，是放松中略带紧张，如此才能正常发挥甚至超常发挥。高考的竞争固然激烈，但并没有那么悲壮，一味渲染你死我活的战场气氛，绝不是健康的、积极的备考策略。在这一点上，教育从业者应有清醒的认识。

高考是寒窗十余年的一场检验，也是人生的一个重要节点，但它不是一切，不能决定人生的所有，我们不可以不重视它，但也切忌过分夸大它的重要性和决定作用。

此外，一个被忽略已久的现象是，在如今的“高考氛围”里，无论是一线的教育工作者，还是来自社会的围观者，注意力往往都放在了备考前，很少有注意力关怀到高考结束后的考生状态。

值得一提的是，唐江澎委员除了反对“血腥标语”，还特别强调，“让教育坚守立德树人的价值导向”。是的，除了分数和成绩，教育还有更重要的任务。我们有些学校是歇斯底里的“考场达尔文主义”，却匮乏春风化雨的人性化教育。

而除了高考，每个孩子的人生都还很长，未来也很美，千万不能给他们灌输“高考不成功，一生全剧终”的错误认知。他们不用去打倒谁、战胜谁，只需接纳真实的自己；没必要拼个你死我活，只需尽己所能，展现出正常水平即可。

现在，距离今年的高考已经不足一百天，希望每一位考生都能有一份平常心，不在脑海里喊打喊杀，不牵绊于眼前耳旁的嘈杂喧哗，尽情地享受高考、展现自我。

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)