原标题：构建美育教育创新人才培养新模式

【代表委员手记】

习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员时强调，文化文艺工作者、哲学社会科学工作者都肩负着启迪思想、陶冶情操、温润心灵的重要职责，承担着以文化人、以文育人、以文培元的使命。2018年春节前夕，我作为鉴赏团嘉宾，为中央电视台综合频道录制了大型诗词文化音乐节目《经典咏流传》，该节目在全国引起强烈反响和广泛好评。有感于此，我在2018年全国两会提出了“将美育教育推广到基层和全民”的提案。在此基础上，经过思考与调研，今年全国两会上，我的提案是“构建新时代美育教育人才培养新模式”。

通过调查研究，我发现在二、三线城市与广大城镇农村地区，文化艺术教师队伍整体素质不高。因此我们要继续依托高等艺术院校优势，做好人才定向培养，提升全国县乡镇级文化馆站师资队伍整体水平。要做好定向招生与就业工作，造就出一支政治素质硬、业务能力强、文化修养高的高素质教师队伍，培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，逐渐实现对基层地区从“输血”到“造血”的转变，使基层文化工作开展得更为有效。

通过调研，我发现我们的主旋律、主流价值观作品在社会流行的视频软件中的呈现，还有很大的提升空间。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我们需要不断引领与满足人民群众的审美情趣和文艺需求，并把社会主义核心价值体系转化为人民群众的自觉追求。但目前存在的问题在于，过去传统的工作方式与新时代的传播方式还存在不完全匹配的问题。利用新平台传播传统文化，需要有新方法、新手段、新途径。

基于目前基层美育教育人才培养不到位、美育教育宣传工作不到位的现状，我提议艺术类院校与基层文化部门共同发力，一同构建新时代美育教育人才培养新模式，真正把文化与艺术相结合的全民美育落到实处。

比如，艺术类院校可采取定向招生、定向就业的方式，持续培养与输出高素质基层文化艺术人才。中国音乐学院下设音乐师范教育中心，今后将先行先试，招收定向培养师范生，强化师范教育实习与实践环节，同时承担起对各地文化馆站的师资培训、政策指导、产业合作等方面的职责和义务。

基层文化部门可设立专门业务部门，由专人负责美育教育工作。在思想上要认识到美育在促进人的全面发展、提升国民文化素质中的巨大作用与意义，在实践中要逐渐探索形成适应本地区的、行之有效的美育教育建设办法与方案。基层文化部门必须真正承担起全民审美心智培养的重要职能，弥补地方基层文化建设缺失、美育教育薄弱等现实问题，从而达到以文化人、以文育人的目的。

（作者：王黎光，系全国政协委员、中国音乐学院院长）

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