原标题：皮衣皮裙、男友风外套……这样的校服你喜欢吗

说起校服，大家第一时间会想到什么样子？是宽松肥大的萝卜裤腿，加上一件能塞进好几件毛衣羽绒服的运动外套？还是令人羡慕的英式衬衣配毛线背心，女生百褶裙、男生打领带？

近日，由浙江理工大学校园创业团队学生设计的5款校服单品，作为官方校园周边正式上线。款式有条纹卫衣、男友风夹克外套、酷炫的皮衣皮裙，加上复古色调，再配上学校特有的logo，是不是很酷炫？校服款式的推文在微信公众号公开首日，阅读量便突破了1万。产学融合：推出独具时尚感的校园符号

3月6日下午，记者在服装专业课教室找到了这次校服的设计制作团队负责人周元元。初次见面，她便和记者聊起了一个话题——什么是校园文化？

目前是服装设计与工程专业大三学生的她，对此，有着自己独特的见解，“我所理解的校园文化就是让学生有归属感的文化。基本上，国外每个学校都会有自己独特的产品，所以他们的归属感都很强。而在国内，能代表学校的东西比较少。”

去年11月下旬，浙江理工大学校园文化创意项目——浙理时光负责人找到周元元，问她有没有兴趣一起制作官方校服周边。“校服本身的存在就是一个学校的代表，也是一代人的情怀。我希望通过我们的努力，设计出一套能带有理工归属感的校服。所以我一口就答应了。”

周元元所创立的服装品牌叫做“走前门”，她主要负责打板做样，而另一位合伙人陈晓鑫则负责服装设计。两人从接到任务开始，便马不停蹄地忙碌起来。

“一开始我接到任务的时候，是说要推春装。那我首先想到的几个基本款式就是卫衣、薄外套。现在的大学生都比较喜欢中性风，所以这些款式的受众面会比较广。”陈晓鑫拿起一件样衣，给记者展示了一下。“这件皮衣，是我们专门设计的女款，主色调是校徽上有的绿色和蓝色，再用学林街上的落叶黄做配色，整体色调偏复古一些。”

此外，记者还发现每件衣服上都印有“since 1897”，原来这是浙江理工大学的建校年份。卫衣和外套款式上还印有美化后的学校校训。

“我们尝试将学校元素添加在比较新潮的衣服款式上，就是希望以学生们喜欢的方式，去接受校园文化，融入校园。”陈晓鑫说。支持创新：鼓励创新，打造学校办学特色

从接到任务到形成初步方案，再到打样成型，最终成品上架，前前后后经历了3个多月的时间。在这几个月里，两位同学及校方团队一直忙碌着。

“12月刚好是我们课程最紧张，又面临一些考试的时间，我又必须在那段时间设计出图纸。所以我那时候经常是挤时间在画图，一下课就画图，经常画到夜里一两点。后来做板的时候，我们两个还要经常熬到凌晨三四点。”陈晓鑫回忆起不久前忙碌的日子，“虽然很辛苦，但总归是自己想做且愿意做的事情，而且学校老师也给我们很多指导和鼓励，所以还是值得的。”

浙江理工大学国际教育学院副院长朱伟明对学生们的作品十分满意，“时尚产教融合一直是浙江理工大学服装专业的办学特色，我们学院本身就注重时尚理论与应用实践的结合，着力培育高素质创新创意创业‘三创’人才。她们这次设计的校服周边，巧妙地将‘专业+学校’、‘市场+学术’结合起来，既挖掘了传统元素时尚化，又将时尚与产业相结合。作为老师非常支持学生们的创新创业，学校也会为他们的创意搭建更大的实现平台。”（本报记者 应陶/文 徐艺杭/摄）

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