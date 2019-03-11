扎西委员：西藏教育事业发生了翻天覆地的变化

原标题：“西藏教育事业发生了翻天覆地的变化”（履职故事）

在扎西委员随身的手提包里，总带着一本书——汉藏双语的《名人名言》。这次来北京参加全国政协会议，他仍把这本书带在身边。

扎西是西藏昌都市第一小学的高级教师，主教科目是藏语文。在授课教学的同时，他一直致力于为学生提供藏文课外读物，利用3至4年的课余时间收集素材、编辑、写作、校对，这本汉藏双语的《名人名言》在2013年问世了，很受学生欢迎。

过去一年来，“我认真学习了中央和自治区关于教育方面的文件精神，同时认真调查研究，为写好自己要提交的提案做准备。”在这一年中，扎西数次下乡调研，除了做好自己的本职教育工作外，还针对农牧民群众生产生活状况、高原生态保护、野生动物保护等情况，聆听、收集、记录群众的意见和建议，作为自己履职提案的重要参考。

今年扎西还走上了“委员通道”。“记者当时问我：西藏孩子们上学条件如何？学校条件这些年来有哪些变化？这让我陷入深深的回忆，因为这些年西藏教育事业发生了翻天覆地的变化，而我既是亲历者，也是见证者。”

“我任教的昌都市第一小学建于1990年，当时只有8名教师，108名学生，1栋教学楼，条件十分艰苦，课堂用的桌椅都没法凑齐，只能去各家各户借。”扎西无比感慨地说，“如今，学校已经有教师155名、学生2112名，大型教学楼3栋，现代化教学设施设备一应俱全。”

“今年政府工作报告中提出了很多与教育相关的内容。作为一名教育工作者，我要进一步领会新时代教育工作的要求，把育人放在第一位，为国家的发展贡献自己的一份力量。”扎西郑重地说。（史一棋）

《 人民日报 》（ 2019年03月11日 04 版）

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