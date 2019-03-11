原标题：香港高校与内地优势互补攻科研

今年以来，香港多家高校陆续公布与内地合作的科研项目。香港与内地教科研机构正积极把握机遇，特别在粤港澳大湾区建设的势头下发挥互利作用，期望携手更上层楼。

自1月起，中国科学院与香港高校成立的多所联合实验室在港揭幕：香港理工大学与中科院下辖两所研究机构——数学与系统科学研究院和广州地球化学研究所成立联合实验室，分别研究应用数学和污染治理；香港城市大学与中科院高能物理研究所成立中子散射科学技术联合实验室，提升香港在中子散射领域的发展。

香港科技大学也将牵头组建南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）香港分部，有关组建工作正在进行中。

香港拥有多所具国际水平的大学，在基础科研上表现出色，也有能力培养出优秀的科研人才。但香港毕竟土地有限，科研资金投入仍有待提升，甚至实验样本也不够多，这些方面都需要内地的支援配合，才能充分发挥优势，提升科研水平。

香港特区政府积极促进香港与内地的创科合作。去年11月，特区政府宣布由大学教育资助委员会成立“联合实验室资助计划”，拨款3000万港元资助获中国科学院认可的联合实验室。包括去年新增的5所联合实验室在内，目前香港获中科院认可的联合实验室共有22所。

香港部分高校通过与内地合作促进知识转移，弥补香港在科研成果产业化方面的不足。日前，香港浸会大学宣布与清华珠三角研究院建立合作伙伴关系，浸大可在广州市政府的资金和政策支持下，利用广州的技术转移资源，促进该校的科研成果产业化。首个合作项目是由清华珠三角研究院注资500万元人民币，支持浸大就其创立的快速多维抗生素耐药测试方法，进行产业化研究。（记者张雅诗）

《 人民日报海外版 》（ 2019年03月11日 第 04 版）

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