“音乐疗法”让孩子轻松走进校园

案例

微信公众号提问：我是一位二年级孩子的妈妈，这学期孩子经常说肚子疼，有时还无缘无故地要回家。带他到医院检查，身体一切正常，医生说是心理紧张造成的。和孩子交流，他也说害怕测试，课上感到很紧张、焦虑，因此不想上学。我该怎么办呢？

专家观点

府学胡同小学二年级班主任雷悦老师表示：如何帮助孩子疏导紧张情绪，促进其身心健康发展，家长在日常生活中应多注意。

雷悦老师凭借多年的教育教学经验，将音乐作为心理治疗的方法，通过音乐改变人的意识觉醒水平，放松心情、消除焦虑，提高孩子学习效率。雷悦老师表示，良性音乐能提高大脑皮层的兴奋性，可改善人的情绪、振奋人的精神。同时，有助于缓解因心理、社会因素造成的紧张、焦虑、忧郁等不良心理状态。

雷悦老师说，听音乐不需要大的场地，没有条件的限制，好实施，安全，入门条件低，可以人人参与，普适性强。借助“音乐疗法”，让学生通过听音乐舒缓紧张情绪，保持平和安宁的心境，保持良好的情绪状态，以促进学生身心健康发展。

每日早、中、晚根据时辰变化选取适合的音乐。早晨选取积极、欢快、自然的音乐；中午选取高雅、轻松、美好的音乐，以小憩养心；晚上则选取轻快、和谐、安静的音乐，以安神助眠。结合节气、节日、天气选择，如在下雪天、刮风天，选择和雪、风相关的音乐。在小年、春节、元宵节，选择充满喜庆的民族音乐。结合孩子年龄特点选择，如有民族音乐、欧美经典，还有动画片里的音乐。选音乐时引导孩子积极参与，听听小主人的意见，这样选出一组孩子喜爱的音乐，每天坚持。

雷悦老师表示，经过其多年经验，聆听音乐对学生情绪起到了释放作用，缓解了焦虑状况。通过跟踪、调查，她发现自己班的同学通过聆听音乐，有紧张情绪的学生明显减少，感到轻松的学生有很大提升。在音乐中，学生完全放松心情、放飞想象力，把心中想到的景物都写下来、画出来……通过音乐疗法学生课间相对安静了，追跑、喧哗的现象少了。学生在学习上踏实了，上课听讲专注了，特别是作业的质量和速度，有了明显的提高。

“音乐是人类共有的精神食粮。音乐疗法传承了中国传统养生文化，于动静转换，黑白流转、四时交替，节气更迭，音韵穿梭间，和学生一起享受音乐时光，真正体会到音乐带来的快乐，放松心情，对生活和学习保持愉悦状态。”雷老师说。（武文娟）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)