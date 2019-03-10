大学生是先进文化和技术传递的重要载体，尽管如此，部分新生入学后的进取状态却不尽如人意。原因何在？

学生自身及家庭因素是大学生怠学现象产生的主因。不少家庭或学生似乎把考大学当成人生的终极目标，目标一旦实现，激情迅速冷却。不少家长在孩子入学后都或多或少地松了一口气。而这都体现出，家长、学生的世界观、价值观、人生观还不完善。

社会大环境无意间“制造”了大学生怠学的氛围。互联网高度发达、便捷，不少媒体过度消遣化，受不当言论影响，比如“高中用功几年，到大学里就轻松了”等，不少大学生误解了大学的本质。殊不知，美国多数大学生的学习强度明显高于高中。

对学生怠学现象，高校也有责任。高校的“专业化”办学意识有待重新定义。在高校本科专业建设中，存在部分学校雷同、多个专业雷同等现象，学生对所学专业信心不足。从高校专业培养体系设置看，课程多、相互间的衔接性以及与将来的就业关联性有待加强。多数情况下，学生学习并掌握的是一个面，但在实际应用时却是一个点，因此学生在学习中感到茫然。面临国家经济的转型、劳动密集型企业的逐渐减少，社会对大学生的需求降低，基础研究型人才、研发型人才、市场型及潜在的市场型人才的培养方案如何制定和落实？如何办强专业？如何办出特色？这些问题均需要高校深入探索。

现行的高校学生管理体制压低了培养学生的标准。高校对于准成人或成人大学生努力状态的帮助，是建议性的而非强制性的。虽然高校对学业优异的学生予以重奖，对于怠学的学生却无能无力。而对于学业落后的学生，只要全部课程考试通过或补考通过，毕业论文或设计通过答辩，都能够毕业。尤其对落后学生缺乏必要的鞭策力。“严进宽出”现象有待于制度性解决。

那么，怎样解决怠学问题？

逆向交流或许是提高大学生整体培养质量的一个重要措施。在网络高度发达的今天，怠学现象背后的核心原因是，学生在心理上对专业和前途的不认同或担忧、心智上的不成熟和约束机制缺位。绝大多数高校都采用了诸多措施以应对前两个问题，笔者就提高学生学习积极性方面提供一个思路，即提倡大学生在高校间逆向交流，或低比例的末位淘汰。

建议教育主管部门启动一些管理模式或体制的改革，使高等教育管理体系的改革涉入深水区。具体来说，继续扩大不同层次高校之间学生的交流，尤其是强化“逆向交流”。横向和正向交流重在鼓励、贵在交叉。欧美大学“宽进严出”的方法，可供我国高校在加强“严出”措施时参考。另外，由成人参与的各种行业的分流机制，亦可以用于高校怠学学生的分流。

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)