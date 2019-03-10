提高学习能力是发展素质教育的重要路径

近来，网上流传的学生作业事件、怠学现象，再次引发人们对学生学业负担、学业内容、学生素养、学生管理等的关注。本版集纳相关稿件，从学习能力、道德学习、怠学惩戒等方面展开相关探讨。——编者

近来，网上流传的各种关于学生作业的事件，再次引发人们对学生学业负担过重的关注。解决“作业问题”，或许可以从提高学生的学习能力上下功夫。近几年来，教育改革取得了可喜成就，在中小学教育方面正在给学生减负，使学生摆脱过度学习之苦。但就全国范围而言，仍有不少中小学生处于超负荷学习状态。

中小学生学习负担过重之问

造成中小学生超负荷学习的原因有三种：

一是有些地方、有些学校、有些教师，为了提高学生的考试成绩，加重了学生的学习负担。

二是有些家长望子成龙，认为孩子只有全身心扑在学习上，以后才能考上好的高中或大学，才会有好前途，因而对孩子施压。在现在一些学校减少学生作业、早放学的情况下，更有不少家长放学后把孩子送到校外补习班，使学校减负效果大打折扣。

三是有些学生受“头悬梁、锥刺股”的影响，认为只有增加每日学习时间才能搞好学习，才能考上理想高中或大学，才能成才。

学习压力过大是有利于学生成才，还是妨碍成才？对学生的一生是有益还是有害？值得认真思考。

超负荷学习不可取

长期超负荷学习训练，会给中小学生带来极大的成长隐患。

将导致体质差。若干万年以来，人类生活的主旋律就是劳动和运动，所以人体早已适应并需要劳动和运动了。人体长着四肢，就是用来劳动、运动的。中小学时期正是人的身体发育的关键时期，长期学习负担过重，致使学生缺少运动、睡眠，生活内容单调、枯燥，精神上有压力，甚至食欲差、进食量少，导致身体发育不够良好、体质弱。

道德修养未能得到应有的提高。有的中小学生，一心扑在学习上，没有心情去关注自己的道德修养，也没有时间去参加有益于提高道德修养的活动。这样的学生道德修养难以得到应有的提高。

智力将不能得到很好的发展。超负荷学习使学生难以有一个精力旺盛、思维灵活、充满智慧、迸发灵感、得到很好发育的大脑，其原因是大脑常处于疲劳状态，智力未能得到很好的发展。

情商发育将不充分。情商是一个人心理素质和适应环境能力优劣的重要标志。提高情商要见世面、经风雨，接触多种事物，遇点困难，受点磨难，增强人对不良刺激的耐受力，增强克服困难的勇气和承受挫折的能力。

各种能力需要提高。超负荷学习往往使学生失去了锻炼机会，学生的各种能力如劳动能力、动手能力、社交能力等，都需要在实践中提高。

中小学生正处于爱动爱玩的时期，如果缺少有益于身心健康的活动，爱好放弃了，特长消失了，长期单调枯燥的生活，加上学习的压力，容易造成精神上、心理上的不健康状态，使有些少年失去了活泼，有些青年没有了朝气，有的甚至性格怪异、心理扭曲。

中小学生长期学业负担过重带来的必然结果是，国民素质的提高受到影响。国民有全面的、良好的素质，爱国敬业、遵纪守法、诚信友善才能成为大家生活的各个方面的准则，才能产生强大的凝聚力、巨大的创造力，使国家更加繁荣富强，人民生活美满幸福，实现中华民族的伟大复兴。

努力提高中小学生的学习能力

为使学生有更多的时间去参加各种有益身心的活动，提升道德修养，锻炼各种能力，真正做到德智体美劳全面发展，就要提高学生的学习能力。

在提高学生学习能力的诸多因素中，智力是重要因素。随着现代学习理论的发展，人们对智力的理解越来越全面、深刻。比如，美国心理学家加德纳在《智力的结构》一书中提出：“智力是在某种社会或文化环境的价值标准下，个体用以解决自己遇到的真正的难题或生产及创造出有效产品所需要的能力。”每个人都至少具备语言智力、逻辑数学智力、音乐智力、空间智力、身体运动智力、人际关系智力和内省智力等。后来，加德纳又添加了自然智力。这一理论被称为多元智力理论。

“工欲善其事，必先利其器”。学习的“重器”就是大脑。在教育教学中，我们可以采取综合措施，使学生的智力得以提高，这是提高学习能力的关键。

大脑的多种功能，通过采取相应的措施，是可以得到提高的。例如，画家通过作画提高了视觉功能；指挥家通过指挥的实践提高了听觉功能；歌唱家由于曲不离口，大脑指挥发声器官发出动听歌声的功能得到了提高；杂技演员通过训练，使大脑指挥肢体平衡和动作准确性的功能得到了提高等。

大脑的智力也不例外，采取综合措施，经过一些时间，大脑的智力（主要指思维能力）也可以得到提高。但是，一个衰弱的脑、不健康的脑、疲劳的脑是难以增智的，所以要增智，必须健脑。比如要有良好的、充足的睡眠；要常进行合适的、适度的运动，如各种球类运动、慢长跑、游泳、跳绳、武术等；要保持居室和教室空气流通；营养要比较全面、均衡、适度等。

除此之外，更要在学生的生活中锻炼学生的智力。生活内容应当丰富，尤其应包括学科学、学文学、学音乐、学美术、搞体育。进行这些活动能增智的原因是，人类从古猿的智力发展到今天这样高的智力，跟在这个过程中从事各种各样的活动分不开，所以人的大脑早已适应，并需要人进行多种活动。

人脑有非常多的脑神经细胞，但很多脑神经细胞未被“激活”。进行科学、文学、音乐、美术等活动，会使大脑中许多脑神经细胞从闲置、沉睡状态变为在用的、活跃的状态。而且，这些脑神经细胞间生成的起传递信息作用的脑神经网络，也会变得更复杂和完善，有助于提高人的智力。

科学、文学、音乐、美术等活动相对于日常生活中的一般活动是精细活，是难度较大的高等级活动，对大脑的功能要求高，对大脑的锻炼大，有开发右脑作用和加强左右脑配合能力的作用，有提高智力的作用。

例如，科学研究或学科学，跟日常做一般的事情相比，思维活动的复杂性、深度要远大于后者。

写文章或进行文学创作，对语言的准确性、生动性、精练性要求高，而日常跟人说话，对这些要求不高，常脱口而出。研读文学作品，作品奇妙的情节，夸张的、活灵活现的人物形象以及优美生动的语言，都会给读者留下深刻印象，甚至使心灵受到震撼，受到潜移默化的影响。

唱歌发声要求音调的高低和节奏的快慢要有准确的变化，而且要求歌声动听。但平时说话发声，则没有这些要求。

弹奏乐器一般要求双手手指严密地配合，做精准的动作。大脑还要想着曲谱，想着歌曲的意境，使得演奏有感染力。但日常取物、拿工具做事，或做一般的事，却没有这些精准的要求。

美术对大脑形象思维能力和视觉功能要求都很高，右手持笔作画时，动作要精准，对画笔运作的幅度、力度要求都高。日常活动、做事，没有这么高的要求。

在健脑方面，体育活动也发挥着重要作用。体育活动相对于日常生活中一般的活动难度大、要求高，对肢体动作的力度、速度和耐力都有较高要求，并需要身体多个器官配合、协调地工作。体育活动不仅有明显的健体健脑作用，而且有很好的促智作用。

采取健脑增智的措施，开展提高素质的活动，学生不仅能搞好学习，同时还能获得全面发展。

这样的学习生活，使学生能有好的心情，变得活泼、有朝气，学生不仅有琅琅的读书声，还有进行各种活动的欢笑声，摆脱了为中考、高考而进行竞争的超负荷学习之苦，德智体美劳全面发展。这样才能具备将来成才的基础条件，才能满足国家和学生一生的需要，有利于我国杰出人才的涌现，有利于实现强国目标，实现中华民族的伟大复兴。（曾文光）

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