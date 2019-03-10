全国人大代表石慧芬：推广听障人员教师资格认定

“2018年底，四川第一批听力障碍考生陆续收到教育部门通知领取教师资格证。”全国人大代表、贵州省遵义市务川县特殊教育学校教师石慧芬说，建议对四川省开展听障人员教师资格认定试点工作的经验进行科学评估、改进并推广，形成全国性改革方案。

石慧芬在调研中发现，教育水平的不断提高激发了听障学生对于中、高端就业岗位的需求，教师行业成为许多听障学生的梦想，但教师资格制度的设计并没有对听障人员如何从事特殊教育提供合理的便利，造成许多听障人员处于可以胜任特殊教育的工作却无法取得教师资格的尴尬境地。

石慧芬介绍，综合全国人大建议等，教育部授权四川省开展听力障碍人员参加中小学教师资格考试试点。2017年12月，四川省教育厅发布《关于开展听障人员教师资格认定试点工作的通知》，规定听障人员参加教师资格认定面试时由手语教师作为考官并适当延长考试时间，体检免除听力检查，推出专门的听障人员普通话水平考试。2018年底，第一批听力障碍考生陆续收到教育部门通知领取教师资格证。该批次考生虽然人数不多，但给全国听障人员带来了圆教师梦的希望。

她建议，对四川省开展听障人员教师资格认定试点工作进行科学评估、改进并推广，形成全国性改革方案。（记者 禹跃昆 柯进）

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