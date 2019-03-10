有教育家将13—20岁视为个体审美发展的“危机阶段”，基础教育阶段的中学生恰恰处于这一重要阶段。新时代，我国正处于社会转型期，与社会主义核心价值观相悖的庸俗文化刺激着中学生的感官。中学生如果缺乏正确的审美观念和审美判断力，不仅不能认识美、欣赏美，甚至以丑为美，将严重影响心灵的充盈、人格的发展和精神的成长，为终身发展留下了严重“病灶”。基于此，强化学校审美教育，培育中学生良好的审美素养很有必要。

审美教育与德育、智育、体育是同等重要的教育活动，但长期以来，不少学校对学生审美教育的重要性认识不足，在学科开设和质量追求上普遍以中高考学科知识传授为核心，审美教育被边缘化。即使一些学校强调艺术特色，往往也是重视艺术技能的培训而忽视了审美观念和审美情趣的培育。

中学阶段是学生价值观、人生观、世界观形成的关键时期，非常需要学校在思想、精神层面的正确引导。学校要深刻认识美育对促进学生全面发展的重要作用，进一步提高对学校美育地位、功能、价值的认识，扎实推进新时代的美育工作，进一步更新观念、优化配置，开齐开足上好美育课程，丰富积极向上、清新高雅的校园文化生活，坚持以美育人、以文化人，引领学生树立正确审美观念。

党的十九大以来，我国中小学的美育改革发展进入了加速提质阶段，美育课程建设不断推进，美育项目成果不断，呈现了良好的发展势头。以我校为例，2016年我们获批了省级前瞻性基础教育改革项目“审美教育的生态重构研究”，经过两年多的研究，我们努力补齐美育在素质教育中的短板，研究构建大中小幼相衔接、一体化的美育体系，让普及教育和专业教育相互促进、互为支撑。

中小学生特别应该接受很好的美育教育，中小学校都应该积极参与实施美育课程。为此，各级各类中小学校要充实美育课程资源和美育教学力量，建设一支以在岗学科教师、艺术院校兼职教师以及社会美育志愿者为主的，身份不同、专兼结合的高素质美育师资队伍，刚性实施和管理美育课程，建设多方联动的培育阵地，实现艺术学科与非艺术学科同责共育，形成传统课堂与创新场域联动、课内学习与课外活动结合、校内与校外协同培养、全社会共同关心支持学生成长的美育生态。

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)