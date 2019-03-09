原标题：多所高校考研复试分数线上涨，部分专业突破400分

新京报快讯 (记者 冯倓秋)3月8日，随着同济大学、华中科技大学等高校公布2019年硕士生复试分数线，全国34所自划线院校复试分数线已经全部出炉。记者注意到，多所高校分数线上涨，部分专业突破400分，网友调侃复试成“神仙打架”。

“人大380分、北大400分，我为啥要考应用统计?”今年，应用统计专业突然火爆，多所高校分数线出现明显上涨，不少考生表示出乎意料。其中，中国人民大学上涨20分达到380分，北京大学上涨20分达到400分，北京师范大学上涨40分达到390分。此外，部分高校的热门专业分数线再创新高，中国人民大学国际学院金融专硕分数线高达402分，华中科技大学管理科学与工程专业分数线为405分，今年考研竞争的激烈程度可见一斑。

据教育部数据统计，2019年考研报考人数达到290万，较2018年238万，激增52万，增幅达到21.8%，成为近10余年增幅最大的一年。除了报名人数的增加，在相关专家看来，学生报考院校和报考专业较为集中也是出现部分分数线大幅上涨的重要原因。今年，报考北京大学、中国人民大学、中国科学院大学、清华大学等16个北京招生单位的考生人数均超过1万人。此外，报考北京招生单位的考生最青睐工商管理、法律硕士(非法学)、金融、会计、公共管理、计算机技术、法律硕士(法学)等专业;工商管理专业报考人数居首，为2.54万人，随后为法律硕士(非法学)专业的1.58万人和金融专业的1.33万人。

在“考研热”不断升温的同时，如何完善研究生考试制度也引发关注。据媒体报道，今年两会期间，上海大学研究生院常务副院长、全国政协委员郭长刚提到，硕士研究生全国统一考试制度不利于高校的分类发展和高水平大学建设，而且容易导致高等教育的应试化趋势。他建议取消硕士研究生全国统一考试制度，将招生考试自主权下放高校。

然而，在2019年硕士研究生入学考试中，部分高校自命题科目试题出现乌龙。西南大学《自然地理学》出现泄题，电子科技大学《固体物理》试题内容与考试大纲出现偏差，山东师范大学、青岛理工大学自命题科目发生了试题错装。

今年2月，教育部发文要求进一步规范和加强研究生考试招生工作，提出严格考试组织管理，完善本单位自命题工作规范，防止出现命题制卷错误和失泄密情况。鼓励招生单位选用统考科目试卷。使用自命题试卷的一般应按一级学科命题，并大力推进题库命题。同时，切实规范复试工作，招生单位应统一制定复试小组工作基本规范，复试小组一般不少于5人，小组成员须现场独立评分，复试全程要录音录像。目前，清华大学、同济大学等高校已公布研究生招生复试录取办法，将陆续安排考生进行复试。

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