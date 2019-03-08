中文计划纳入沙特所有教育阶段课程 “汉语热”再升温

北京语言大学教师曾到沙特国王大学给该校中文专业学生讲授茶艺。

沙特阿拉伯近日宣布，计划将汉语纳入该国所有教育阶段课程，使教育更具多元性。

近年来，中文教育在全球热度不减，如今又将迎来一波来自中东的“汉语热”。

沙特将广开中文课了

“你好”“谢谢”“早上好”……3月5日早，记者在沙特阿拉伯王国驻华大使馆文化处见到了法赫德·谢里夫博士，他是该国驻华大使馆的文化参赞，来中国工作两年，许多中文词汇已经说得非常地道。

谢里夫向记者确认了“沙特计划将中文纳入该国所有教育阶段课程”这一消息，他表示，这是不久前沙特王储访华宣布的合作成果之一，沙特方面目前正在推进，希望寻找适当的教育方法和合作模式。不久，政府部门会公开发布声明，通报这项工作的具体进展。

在沙特国内，引进中文教育的消息引发了热烈讨论。据报道，沙特国内的教育机构热烈欢迎上述计划，沙特社会也普遍表示“赞同”和“期待”。2月27日，沙特阿拉伯一家知名智库在首都利雅得举行中文教学专题研讨会。与会专家和学者表示，将中文教学引入沙特各级教育系统，将为沙特学生开辟新的教育视野，促进沙特的文化多样性，密切两国人民交流互动，增进彼此友谊。

其实，早在2010年，沙特国王大学就开设了中文系，许多届学生已经学成毕业。今年，阿卜杜勒阿齐兹国王大学又开设了汉语考点，还有许多学校在和中国高校合作，引进汉语教师。此外，在沙特还有许多私人机构教授中文。可以说，学中文在沙特本就是个大热门。

谢里夫现场给记者分享了几段视频，其中无论是7岁的沙特小孩，还是来北京5年的沙特在华留学生，都能说一口流利的中文。“我认为中文是很有趣的语言，了解一个国家的文化、国民、民族心理，最好的方法就是学习它的语言。” 谢里夫说，“我相信通过中国和沙特的共同努力，汉语在沙特的热度将更高。”

全球掀起“汉语热”

不只是沙特，如今越来越多的国家重视汉语教育，有的甚至将汉语纳入考试科目之一。

从2016年起，南非就将汉语作为第二外语纳入国民教育体系，汉语教学试点在南非部分中小学顺利启动。2018年12月，乌干达在全国范围内的35所中学引入了汉语教学，汉语课成为高一和高二年级学生的必修课，高三和其他高年级学生则可以选修。

2019年，俄罗斯将首次在国家统一考试中进行汉语科目的考试，中文成为继英语、德语、法语和西班牙语外第5门纳入最终考核体系的可选择的外语。从2020年开始，肯尼亚也将汉语作为第二外语，供小学四年级（10岁）及以上的学生选修。而爱尔兰此前也宣布，2020年，中文将加入其全国高考科目。

在海外开展中文教育，孔子学院是重要一环。2018年，9个国家首次设立孔子学院，新增30所孔子学院。截至2018年底，孔子学院大家庭成员已遍布154个国家和地区。目前，全球共有548所孔子学院和1193个孔子课堂，组成了全球多样化的国际语言教育共同体。

语言是桥梁纽带

彭莺目前是上海外国语大学的一名汉语教师，此前，她在意大利那不勒斯东方大学孔子学院从事一线汉语教研工作。这些年来，她在孔子课堂和教学点进行过教学督导工作，也担任过意大利南部地区唯一的汉语水平考试考点的总监考，还参加过许多国外举办的中文教学研讨会，对于海外学中文的热情，她有着深切体会。

“我问过许多学生学中文的原因，他们的答案五花八门：帮助他们找到好的工作、方便他们和中国人交朋友、能看懂中文菜单、能来中国旅行、能了解中国的灿烂文化和悠久历史……这折射的实际上是这样一个道理：国家兴则语言热。”彭莺接受记者采访时表示。

黑龙江大学文学院副教授黄彩玉也认为，“汉语热”不断升温得益于中国综合国力的稳定提升以及与世界各国的友好关系，体现了外界对中国未来发展普遍看好的内在逻辑。

彭莺表示，这一波来自中东的“汉语热”令人欢欣鼓舞，她看好中文教育的发展前景，认为中文将为中外交流和沟通架起不可或缺的桥梁。（叶子）

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