原标题：衢州女教师给40名学生点对点写信 追星女生被骂醒埋头学习

姜琦老师写给申屠同学的信。盛伟/摄

昨天上午，衢州一中高二女生张乐怡正在教室专心听课。

任课老师说，上高二后，张乐怡进步很快，这个漂亮女生不再狂热追星而是心无旁骛地努力学习了，离她心目中的浙江传媒学院梦又近了一步。

面临分班

班主任手书40封信表达不舍

张乐怡的追星梦是在高一时被班主任姜琦老师的亲笔信“骂”醒的。

26岁的姜琦是衢州一中的生物老师，也是张乐怡高一时的班主任。去年暑假结束后面临分班，姜琦用了8天时间给班上的40个学生按照各自特点手书一封信，有鼓励的有骂的，但都是为学生量身定制的。

姜琦从教3年，美丽大方，外向活泼。2017年下学期，姜琦成了高一（8）班的班主任兼生物老师。

在学生许杰眼里，姜老师“不像老师更像姐姐”，因为班上同学都可以和姜老师无拘无束地聊学习聊生活。

去年6月，高一（8）班面临分班。虽然姜琦将继续做高二的班主任，但大部分学生要分到别的班级。暑假在即，姜琦生出许多不舍，“我特别想向他们表达些什么，但总是说不出口。”

“我想起了学生常常在课间兴奋地跑去收发室收信，所以我想着就用这种传统的方式，来传达我的所思所想。”

暑假前夕，姜琦向班上40名学生一一要了通信地址，承诺给孩子们一份暑期礼物，但也许是“作业和试卷”。

7月2日，姜琦开始写第一封信，用的是学校的信笺，近1000字，工工整整地用钢笔写就。

7月10日，姜琦写完第四十封信。8天之内，她给班上每个学生都写了一封。信的抬头全是“亲爱的某某某，结尾全是from琦”，而内容则完全按照每个学生的实际情况量身定做。

“刚开始的时候写得还挺快，1个小时就能写好一封，后来就写得很慢了，怕有雷同显得不真诚，最长的一封了写了四个小时。”姜琦说。

写完信后，姜琦特意赶到衢州市中心的邮局将信全部寄出。“家附近也有邮筒，但我怕弄丢。”

学生受感动

要把信压箱底珍藏一辈子

7月中旬，40个孩子陆续收到信。

开始，时任班长申屠宇浩有些忐忑，他真以为老师会寄给他试卷，“我是一个成绩不太好的人，看到试卷有点头大。”

打开信封，抽出信笺，跃入宇浩眼帘的是老师娟秀的字体，一句“亲爱的申屠”。

宇浩放下心来仔细读，“老师拿我的复姓开着善意的玩笑，还建议我去学做PPT。”

申屠宇浩多次和姜琦谈起自己想去政法学院和警校的理想。姜琦在信的末尾明确地告知“以你现在的成绩很难进入政法学院”，但“目标已定，请坚持不懈”。

“老师是懂我的，这封信既是鼓舞也是鞭策。我会珍藏在书房的抽屉里，谢谢老师。”申屠宇浩说。

17岁的许杰是衢州一中足球队左后卫，开朗活泼，见到姜琦就聊个不停。“外人以为我们是姐弟。”许杰说。

许杰成绩一般但荣誉感强，他和姜琦多次提到想当一次学校的护卫旗手，“我想让大家看到我的优秀。”

姜琦在信中的一句话“希望有一天我能看到你站在国旗下成为护旗手”戳中了孩子的泪点。“我要把老师的信当做压箱底的宝贝珍藏着。谢谢老师的鼓励，我会加油争取做一个护旗手，做一个好的足球运动员。”许杰说。

女生谢涵章，一个总会和姜琦拥抱的学生，她将信拍好存在手机的收藏夹里。“心情不好时就看看老师的鼓励，也会去找老师给一个大大的拥抱。”谢涵章说。

犀利的批评

让美少女不再追星而追学习

17岁的张乐怡一直生活在众人的赞许甚至恭维中，有人说她像奶茶妹妹章泽天，还有的说她像神仙姐姐刘亦菲。她梦想着去浙江传媒学院深造，做一个优秀的电视主持人。

张乐怡家境优越，父母都是企业家，这些因素让青春叛逆的张乐怡爱上了网购和追星，而且近乎痴迷。

“她房间里全是明星海报，都一摞一摞地买，说她也不听。”张乐怡的妈妈姜利君说。

姜琦平时和张乐怡的师生关系处理得不错。姜琦写信给张乐怡的时候，想要给女生下一剂“猛药”。信开篇就“骂”：亲爱的张乐怡，你就是一个懒鬼!一个目标不坚定的胆小鬼！

姜琦坦言，写下这些文字的时候心中也有犹豫，但“我和她的关系这么好，她应该能接受，毕竟是为了她好。”

张乐怡打开信的时候也有点懵。“没想到一直和善的姜老师会这么批评我，但后来细想她也是为我好，不然不会在分班时对我这么说。”

读完批评信的张乐怡似乎一夜长大，主动配合父母丢掉了卧室内所有的海报，搬出了别墅住进了学校，每次周末回家都会给父母一个深情的拥抱。

姜利君多次到学校感谢姜琦，并将姜琦写给张乐怡的批评信塑封保存，“不能让信泛黄变质，要在女儿读大学后作为礼物送给她。这也是致谢姜琦老师的一种方式。”

“我在信中希望一些学生能够养成好的生活习惯，能和朋友坦诚交流，能孝敬父母，能从已经工作的哥哥姐姐身上找到学习动力并不断向前。如果写信能和学生成为朋友共同进步，我的教学目的就达到了。”姜琦说。

衢州一中高二年级副组长刘强说：“姜琦老师用真心真情关爱孩子，用理智情感守护孩子，用人文情怀引领孩子，创造着幸福并传递着幸福，值得老师们学习借鉴。”（盛伟）

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