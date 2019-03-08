原标题：教育部长为委员报“旧账”

3月7日下午，全国政协十三届二次会议教育界别联组会迎来了一位特殊的客人——教育部部长陈宝生。“每年这几天，我们都会来到政协教育界别联组会，认真听取10多位委员的建议，我们把这次会议看成是一个节日、一场精神大餐。”在听取完12位委员的发言后，陈宝生如是说。

委员轮流发言，部长依次回应。但这场会议内容，远不止于此。最近两年，“报账”，成为全国政协教育界别联组会上的流行语，也逐渐固定为会议的必选动作，意指陈宝生向各位委员通报去年联组会上所提问题的办理结果。

“去年联组会上，有委员提出加强生态文明教育，对此，教育部发挥课堂主渠道作用，纳入相关课程。根据学生年龄特点、认知规律和学科特点，有机融入生态文明内容；发挥校园文化熏陶作用，开展主题教育活动。”陈宝生表示。

同时，记者从教育部了解到，义务教育道德与法治课程和高中思想政治课程明确要求学生“爱护动植物，节约资源”“了解本地区生态环境，参与力所能及的环境保护活动”。小学科学课程融入科学、技术、社会与环境的内容。初中化学课程要求学生“认识废弃金属对环境的污染和回收金属的重要性”等。

对于去年多位委员建议的“加强学校体育教育”，陈宝生着重指出，一年来，教育部认真落实促进学生全面发展要求，着力改变体育相对薄弱的情况，注意大中小幼衔接。开展学生身体健康素质监测，把体育工作纳入教育现代化评估指标体系、纳入考试制度改革、纳入督导评价内容。同时，也在持续深化高考、中考改革，形成更加全面的考试、更加综合的评价、更加公平的选拔。目前，全国各地已经全面实施中考体育，清华大学等高校也已经在高考、自主招生考试中纳入学生体质测试的内容。

民办教育历来是全国两会期间的热点话题之一。去年全国政协教育界别联组会上，有委员提出，要促进民办教育持续健康发展。“委员提出‘近年来民办教育行业中逐利之风盛行，忽视了教育事业公益性的本质属性’，对此，我们的对策是实行非营利性和营利性分类管理。强调坚持公益性导向，两种性质的民办学校都要把社会效益放在首位。建立差别化政策体系。目前，已有28个省份出台民办教育分类改革配套文件。”陈宝生的回答，翔实、具体、到位。

“旧账”刚报完，“新账”便接踵而至。陈宝生表示，会议结束后，一定好好分析研究委员们的建议，明年两会再给委员“报账”。（本报记者 晋浩天）

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