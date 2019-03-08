原标题：就业政策缘何被“优先”

今年政府工作报告首次将就业优先政策置于宏观政策层面，旨在强化各方面重视就业、支持就业的导向，这意味着把就业问题置于经济社会发展全局的高度来审视和推动。

就业是对风险防控、经济社会发展进行观照的一个指标，过去一直都被视作民生领域，未被纳入宏观经济政策的实施机制之中，这次地位为何如此凸显？

从全国来看，过去一年稳就业的工作取得不错成绩。仅过去一年，城镇新增就业1361万人、调查失业率稳定在5%左右的较低水平。就业总体平稳，但也面临着不确定性。政府工作报告对就业形势作出了这样的判断：当前和今后一个时期，中国就业总量压力不减、结构性矛盾凸显，新的影响因素还在增加，必须把就业摆在更加突出位置。可以看出，尽管过去一年稳就业成绩斐然，但要继续做好稳就业仍面临诸多挑战。

这与当前经济社会发展状况密不可分。受多种因素综合影响，过去一年我们面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战。未来一年，可以预料和难以预料的风险挑战会更多更大。另外，老龄化加速，大学生就业群体庞大，年轻人就业观复杂多元，并且随着人工智能等技术的发展，一些工作岗位要被替代，一些新职业涌现出来。这些都使做好稳就业工作的任务尤为艰巨。

如何体现“优先”呢？翻阅报告，我们欣喜地看到，政府将打出系列组合拳，多管齐下稳定和扩大就业，特别是要从失业保险基金结余中拿出1000亿元，用于1500万人次以上的职工技能提升和转岗转业培训，力度相当之大。此外，报告还花相当篇幅强调了现代职业教育的重要性，提出高职院校今年扩招百万人等，既缓解就业压力，也是以现代职业教育的大改革大发展，加快培养国家急需的各类技术技能人才。

“明者因时而变，知者随事而制”。就业优先既是民生政策，也是发展政策。稳定的就业形势，有着良好溢出效应，无论是扩大内需、提升社会经济活力，还是推动产业转型升级，或者保障社会治安，都离不开良好的就业支撑。做好稳就业工作，就要各方面放眼长远，站在推动国民经济和社会发展的高度，多从大局出发，重视就业、支持就业，全面发力，落实好相关政策。（见习记者 李攀）

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