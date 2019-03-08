原标题：6岁萌娃爱看《无机化学》 浙大教授都被问得头疼

袁莱维，背后是他妈妈给他绘制的元素周期表。

“下次，下次再给你细讲。”浙大化学系分析测试平台主任何巧红老师，轻吐一口气，终于挂掉这通已经讲了20多分钟的电话。

这是她去年下半年偶然结识的“学生”打来的。电话那头，一个娃娃音，一直在抛问题：“硼酸为什么写成H3BO3？是不是存在超氯酸……”

“去年10月，这个孩子来我们实验平台参观，一个人在电镜旁边看了很长时间……”何老师口中的“小孩”，叫袁莱维，今年6岁半，在京杭幼儿园读大班。

何老师在大学教了30年，还是“头一次碰到懂这么多化学的小朋友”，就把这棵好苗子推荐给了学军中学拔尖创新办公室副主任、金牌教练姚琪老师。

去年年底起，袁莱维啃起了《无机化学》，每半个月就去学军找北大毕业、年轻的竞赛教练黄老师，一边讨论一边学习。

而这个想当化学家的小朋友，家庭背景里找不出一点跟化学的关系，父母大学毕业，但学的都是文科，如今妈妈是全职太太，父亲做点纸张小生意，两人读书时的化学成绩都不怎么样。

那小维的化学基因哪里来的？妈妈说“不知道”，他自己给了个答案：“我是基因突变了。”

小小化学家

吃饭要讲碳水和脂肪

走进浙江少儿图书馆二楼阅览室，没多久，我就感到头晕了——

这是采访前我就猜想到的，他只会跟你聊感兴趣的化学。

一堂天马行空的化学课开始了，讲课的是袁莱维，他的教材是《基础有机化学》，如今自己学到第十四章；听课的是1985年出生的我，文科生一枚。

“我们先从最简单的甲酸开始讲，甲乙丙酸为什么能互溶？”

我自然答不上来。

小袁老师自问自答：“因为它们都有羧酸基。”

“再来看看杂环吧。”

我心里叫苦不迭。袁莱维的妈妈毛伟佳给我解了围：“袁莱维，你看书看了大半小时了，眼睛休息一会儿。”

这中场休息也是必需。袁莱维看书多，年后已经戴上了眼镜。一问，300度+散光。

当袁莱维进入看书模式的时候，他在一个平行世界里：他需要纸和笔，做的笔记对大部分人来讲是密码——不是化学分子式就是结构式。就算旁人在一边聊天，都不会对他产生任何影响。

袁莱维现在最喜欢的科学家是霍金。“霍金研究的太空宇宙是宏观世界；他喜欢的化学更多的是微观世界，但是两者很多地方是相通的。”

我问他：“为什么喜欢化学？”

“因为好玩。”

“你觉得化学是什么？”

“化学是万物的基础。”

袁莱维对化学的这种理解，贯穿在他的日常生活中。

这个身高115cm，体重38斤的小小伙子，在同龄孩子中算瘦小。

“吃饭的时候，你跟他说多吃点，听不进去的。”跟袁莱维交流，你最好跟他讲他喜欢的化学，“你今天碳水化合物、蛋白质、脂肪的补充量够不够？”妈妈毛伟佳说。

甜甜小暖男

独闯浙大实验室

袁莱维“突变”的苗头，出现在2017年6月。

那时候，毛伟佳给儿子买了一本《儿童科学大百科》，袁莱维很快就背出了最喜欢的一页“元素周期表”。母子俩之后去了趟浙江图书馆，他自己选了两本书——《化学元素综论》《基础有机化学》。

书借来以后，袁莱维自己看，不懂就问妈妈，妈妈哪里懂，只好硬着头皮上网查。

直到有一天招架不住，毛伟佳决定带儿子去浙大化学系看看，“我也不知道该找什么人，就想着带他先来感受一下气氛。”

母子两个一路找，先找到图书馆。眼尖的袁莱维一眼看到图书馆里的两个模型：一个DNA，一个C-60（碳60）。再依照地图，他很快找到了化学楼的位置。

安静的实验室里，袁莱维自己走进去，有礼貌地跟实验室的小姐姐作自我介绍，表达他对化学的兴趣，以及自己最近学到的知识：比如，预测元素周期表中119号、120元素的核外电子排布，杂化轨道……聊着聊着，刚好被路过的何巧红看见，还瞥到了袁莱维带来的看化学书时写下的笔记。

今年春节前，为了感谢何老师，袁莱维又去了趟玉泉校区。当时何老师不在，袁莱维留下一张字条：何老师您好！我是您介绍到学军中学姚老师那去学化学的那个小朋友。快放假和过年了，我来看看您，但是您不在，我想跟您说，我现在在跟学军的黄山老师学化学，非常开心，也非常非常谢谢您给我这个机会。所以我要把我喜欢的棒棒糖分享给您。甜甜的让您开心，谢谢！

是不是被甜到？袁莱维的社交水平不止有暖男的一面。

前几天，知道自己要接受采访，袁莱维决定理个发。他之前在爸爸老家嘉兴理过一次，13元，他记住了。

“杭州家附近的理发店，都要20块钱剪个头，他嫌贵。”毛伟佳说，小朋友连跑5家店后，就换了个策略——他走进最后一家，跟老板娘说：“我在嘉兴剪个头只要13块。”

老板娘坚持了一下，杭州剪头没有这个价格的。

小袁先生不卑不亢：“杭州不是浙江吗？不属于中国吗？全中国要团结起来的。”

老板娘吃不消了，“好好好，13块给你剪。”

离开化学，合上书本的时候，袁莱维就会回到一个6岁小男孩的状态，满世界疯跑着玩。

对于儿子超强的社交情商能力和化学天分，父母官方认证“谁也不像”，自己都没儿子这么高水平。

而何老师觉得，小莱维接触化学还不到两年，但学习的兴趣非常人所能比。老师们希望他能保持那份热爱，不被拔苗助长。

真心希望袁莱维身上的这两大“突变”，能为他未来的人生地图添上更多的惊喜。（章咪佳）

(责编：郝孟佳、熊旭)