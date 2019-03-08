原标题：以科技创新、人才创新 促进高质量发展（两会寄语）

樊丽明

全国人大代表

山东大学校长

对高等教育来说，除了教育本身，还要重视社会服务。高校要培养出优秀的学生，以科技创新、人才创新促进高质量发展，为经济社会发展作引领和支撑，要服务国家、地方经济和发展战略。

创新是引领发展的第一动力，要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。

作为“双一流”建设高校，服务国家经济社会发展责无旁贷，要面向国家重大战略需求，围绕关键领域自主创新，力争在“卡脖子”的关键核心技术上取得突破。

近年来，山东大学充分发挥学科优势，聚焦科技创新，在先进材料、智能制造、信息产业、健康产业等多个领域发挥支撑和引领作用，越来越多的科研项目走出校门、落地山东。2018年，千万元级成果转化4项，转化经费近1亿元，全部在山东省内转化落地。坚持“全球视野、国际标准、山大特色”，为高质量发展提供个性化、精准化、订单式服务。

创新发展不仅需要科技创新，也需要创新型人才。大学是人才荟萃之地，是培育人才的摇篮，大学的根本功能就是依托现有的人才去造就未来的人才。为适应新旧动能转换对各类创新人才的需求，营造引领性、开放式、生态型的育人环境，山东大学加大海外引才力度，创新引才模式，拓展海外引才平台，先后在美国、加拿大、德国、英国等国家设立8个海外人才工作站。

未来，我们要加快提升原始创新和成果转化能力，着力打造立足山东、服务全国发展的“山大系”品牌，努力增加高质量科技供给和人才供给。

《 人民日报海外版 》（ 2019年03月08日 第 06 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)