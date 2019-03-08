原标题：就业优先 全面发力底气足(领航新时代)

二月一日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京看望慰问基层干部群众，考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。图为一日上午，习近平在结束前门东区看望慰问乘车返回途中，临时下车来到前门石头胡同的快递服务点，看望仍在工作的“快递小哥”。

新华社发

3月7日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在甘肃代表团参加审议时强调，要全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

就业是最大的民生。今年政府工作报告指出，“首次将就业优先政策置于宏观政策层面，旨在强化各方面重视就业、支持就业的导向”“城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内”“只要就业稳、收入增，我们就更有底气”。政府工作报告关于就业的诸多提法，成为社会关注的焦点。

在接受本报记者采访时，两会代表委员纷纷表示，把就业优先政策置于宏观政策层面，非常必要、十分正确。尽管面临复杂严峻的环境，但今年依旧能够实现就业目标，就业质量有望不断提升。

全面发力信心倍增

回顾过去一年成绩，政府工作报告提到，城镇新增就业1361万人、调查失业率稳定在5%左右的较低水平。全国政协委员、翔宇集团董事长林凡儒认为，“近14亿人口的发展中大国，能实现比较充分就业，充分说明了政府在稳岗就业、创新创业带动就业、就业帮扶和服务、就业保障等方面措施得力，成效显著。”

成绩来之不易，挑战依旧不少。全国政协委员、房天下董事长莫天全认为，我国就业总量压力不减、结构性矛盾凸显，新的影响因素还在增加。当前，“有人无岗”与“有岗无人”现象仍存在，招工难与用工难的结构性矛盾依旧突出，就业形势依然严峻。

部署2019年工作，政府工作报告明确提出，就业优先政策要全面发力。代表委员对此纷纷表示赞同、欣喜。

全国人大代表、中国社会保障学会会长、中国人民大学教授郑功成认为，“今年第一次把就业优先政策置于宏观政策层面，与财政政策、货币政策并列，是非常合适的。”

在郑功成看来，今年政府工作报告的这一安排释放了三方面信号：一是就业既是民生之本，也是财富之源，直接影响经济社会发展；二是把就业优先政策与财政政策、货币政策并列，意味着就业不仅仅是一个老百姓关心的问题，各地政府也必须高度重视；三是在复杂严峻的环境下，今年就业面临的挑战更大。

全国政协委员、四川省民政厅副厅长张力认为，各地的就业情况有差异，政府工作报告强调就业优先政策，是要提醒各地重视就业、支持就业，这很重要。

莫天全表示，从宏观经济运行规律看，国家经济发展与就业紧密相关。当前，我国面临经济下行压力，首要考虑的就是要如何保就业，因为就业是民生之本、财富之源。“今年将就业优先政策作为重中之重，是十分正确的。”

“稳就业已不仅仅是惠民生的重要发力点，也正在成为经济转型升级中的一个重要施政指引。改革开放40年间，经济发展与扩大就业有效联动，就业人员总量平均每年增长961万人。就业优先，可以说是抓住了保证经济平稳健康发展的关键点。”林凡儒说。

全国人大代表、天能集团董事局主席张天任表示，政府工作报告多次提到就业，并首次将就业优先政策置于宏观政策层面，体现出对就业的高度重视。

“政府工作报告指出，稳增长首要是为保就业。作为来自民营企业的代表，我们最大的贡献之一就是促进劳动力就业。重视就业、支持就业，就是肯定和支持民营经济发展。从这方面来看，我们的信心倍增。”张天任说。

措施详实力度巨大

围绕就业，政府工作报告强调，多管齐下稳定和扩大就业。

“今年的政府工作报告对就业的部署内容多、措施实、力度大，比如对就业困难人员的就业帮扶、对新就业形态的支持以及对职业教育与培养技能人才的各项措施都非常详实，不再以‘零敲碎打’的形式促进就业，而是从政策顶层设计的系统性、协同性、针对性方面入手，强化重视就业、支持就业的导向。”莫天全认为。

政府工作报告提出，要扎实做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作，加强对城镇各类就业困难人员的就业帮扶。

全国人大代表、满帮集团联席总裁兼货车帮CEO罗鹏介绍，“我们同贵州相关部门合作，把贫困山区中一部分有驾驶技能的群众组织起来，帮助他们提升技能、进行从业资格认证，并通过扶贫贷款购买车辆、提供货源，以这样的方式帮助农村人口就业。”

“作为吸纳就业的主力军，民营企业在稳定和扩大就业中的作用不容忽视。政府工作报告在介绍2019年政府工作任务时提出，全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。减税降费可以显著降低民营企业运营成本，帮助企业实现更好发展，进而为稳定就业甚至增加就业机会提供支撑。”郑功成说。

林凡儒表示，“作为民营企业家，希望企业在发展过程中促进就业。目前国家已经出台了支持民营企业、小微企业的若干政策，但在执行过程中还存在不尽如人意的地方，中央出台的政策真正落实到企业的时间有待缩短，建议对已出台政策要加快落地速度，让企业尽早得到实惠，减轻负担。”

莫天全认为，今年政府工作报告中，“科创板”“创业投资”等词汇表明政府对“双创”的支持态度。“双创”对就业的促进作用有目共睹：一人创业不仅实现了自身就业，还能创造岗位带动其他人就业。

在张力看来，推动“双创”，一方面需要政府加强全方位服务，强化政策支持；另一方面也要充分发挥社会组织的作用，为创业者提供帮助、培训等，进一步把大众创业万众创新引向深入。

推动就业量质齐升

政府工作报告提出，“实施职业技能提升行动”“加快发展现代职业教育”。这成为代表委员热议的话题。

“今年有不少新措施，如从失业保险基金结余中拿出1000亿元用于1500万人次以上的职工技能提升和转岗转业培训，高职院校扩招100万人。这些政策措施力度很大，既有利于缓解当前就业压力，同时也能提升劳动者素质，实现稳定、有质量的就业，推动经济高质量发展。”郑功成说。

张力认为，技能提升是永恒的主题。当前社会急需各类技术技能人才，政府工作报告强调高职院校扩招100万人是十分必要的。同时，还应加快学历证书和职业技能等级证书互通衔接，推动现代职业教育加快发展。

全国人大代表、保定市政府副市长杨伟坤表示，“职业教育的重要作用是让学生学习职业技能，要把各类型、各阶段教育有机衔接贯通，构建职业教育成才立交桥。”杨伟坤建议，应树立大职业教育观，既向前渗透到基础教育，也向后延伸到本硕及非学历教育、继续教育等层次和阶段，打通职业教育通道，推动职业教育社会化、终身化。

莫天全表示，“在政府工作报告提到的扩大就业措施中，加快发展现代职业教育是我认为最重要的措施之一。加大现代职业教育和高新技术的教育力量，不仅能弥补我国新型人才数量的缺失，增加就业机会，同时对提高劳动者能力，深化供给侧结构性改革作用深远。”

“发展职业教育，实现产学融合，实施职业技能提升行动，支持符合条件的企业创办职业学院，对职工技能提升和转岗转业进行培训并对实行技能岗位培训的中小企业给予补贴，有利于缓解当前就业压力，达到稳定就业目的。”全国人大代表、广东远光投资集团公司董事长兼总裁蔡仲光说。

郑功成认为，“尽管今年面临很多不确定性，但是如果能继续落实好现行的就业政策，加上今年政府工作报告提到的一些新措施，同时精准引导产业资本和社会力量进入养老、托幼等公共服务领域，进一步开拓就业空间。可以乐观地预计，完成政府工作报告的预定目标甚至超额完成，应该是没问题的，而且就业质量有望不断提升。”（邱海峰 叶晓楠 刘 峣 贾平凡）

《 人民日报海外版 》（ 2019年03月08日 第 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)