迎妇女节 北航女教授面对面讲“北航故事”

活动现场

人民网北京3月8日电 （记者林露）为庆祝“三八国际劳动妇女节”，北京航空航天大学3月7日举行“女教授的北航故事”——“面对面”系列之对话北航知名女教授活动，邀请四位近年来在教学、科研、管理等岗位做出突出贡献的女教授讲述她们难忘的“北航故事”。

四位受邀的女教授包括：国家技术发明一等奖第一获奖人、全国巾帼建功标兵，北航电子信息工程学院教授和博导苏东林；2018年全国十大女性新闻人物、全国五一巾帼奖章获得者、“月宫一号”总设计师/首席科学家，北航生物与医学工程学院教授和博导刘红；教育部长江学者特聘教授、中国青年科技奖获得者、工信先锋、北京市三八奖章获得者，北航自动化科学与电气工程学院教授和博导王少萍；“十一五”国家重点学科考评工作先进个人 、北航先进党务工作者，生物与医学工程学院党委书记韩慧瑜。

在她们分享的故事中，不仅有自己的事业成就，也有她们在家庭生活、亲子教育、敬老爱亲、成长经历等方面的心得。

苏东林教授讲述了自己在科尔沁草原忘我做实验，晒到患上阳光皮炎还依旧坚持的故事；刘红教授讲述了自己为实验争取场地绞尽脑汁，为拿到项目“扮老”的经历……她们不仅在工作中称得上“女中豪杰”，在生活中也把母亲、女儿、妻子、儿媳等角色扮演的非常成功：王少萍的先进育儿观；爱哭的女书记韩慧瑜和女性间“肝胆相照”的兄弟情……四位杰出女性用亲身经历展现了一个个立体的女性形象。

除了分享故事，四位女教授还现场回答了青年教师、女学生们的提问，就女性发展过程中的困惑和迷茫分享经验，毫无保留地为年轻人支招打气。

3月，校工会将举办2019年女教职工关爱月系列活动，这一活动在北航已连续举办十余年。今年的活动包括北航第五届女教授协会换届大会、四场专场音乐会、在职女职工特殊疾病互助保障活动等。

(责编：王仁宏、曹昆)