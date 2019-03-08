期待综合性大学助推教师教育

在今年两会上，全国政协委员、南通大学校长施卫东建议，各级政府努力提高教师社会声望，加强教师教育体系和学科建设，提升教师教育质量，支持综合性大学举办教师教育。笔者作为一名高等教育专业研究人员，在为该建议点赞的同时，认为建设高水平综合性大学不妨从以下角度思量如何发力参与举办教师教育。

从国际发展趋势来看，高等师范教育无论在体制还是在办学模式方面，都呈现出越来越强的“门户开放”状态。包括美国、英国、日本、韩国、俄罗斯等国家在内，综合性高校都广泛承担着教师培养的任务。

目前，国家和各地的教师教育政策主要面向师范院校，各省份的师范生政策也基本只面向师范院校实施。在对综合性高校参与举办教师教育的政策研究上，理论滞后于实践和现实需要。因此，国内教育理论研究界应跟上时代对于综合性高校参与举办教师教育的新形势。教育理论研究界应尽快摆正定位和站位，为综合性大学结合自身实际有效参与教师教育提供强有力的理论和智力支撑。

此外，要端正综合性大学举办教师教育的认识。而今，综合性大学在承担教师培养任务方面正在不断拓展空间和扩大功能，有望从教师培养角度成为推动国家整体教育发展的一个强有力杠杆，给高等师范教育发展带来无限生机活力。

需要认识到的是，综合性大学举办教师教育，并非个别人所认为的要从高等师范院校“碗中夺食”，而是高等师范院校教师教育的有益补充，应搁置乃至摒除教师教育中存在的“师范性”与“学术性”等无谓争议。《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》已明确要求进一步支持高水平综合性大学开展教师教育，构建公平的教师教育发展和竞争平台，为综合性大学举办教师教育提供良好的政策环境，这无疑为综合性大学开展教师教育吃了一颗“定心丸”。要从国家层面上进一步完善教育法、高等教育法和教师法，加强教师的专业性建设要求。不妨考虑广泛调研论证设立教师教育一级学科，支持那些具有强烈办学意愿、较好教育学学科基础、较高教师教育研究水平的综合性大学，借助学科调整和整合的机遇，利用好自主设置学位点的权限，率先设立教师教育的博士点和硕士点，优先保证教师教育学科的研究生招生指标并保持稳步增长。此举可以将学科资源整合，也有利于学科的协同创新发展。

综合性大学举办教师教育，需要摆脱重重束缚障碍，找到有力有效的抓手。高教领域有一个非常发人深思的现象，那就是高校教师入职时只看是否有博士学历学位，很少有学校考核应聘者是否曾系统接受过教育教学训练。众所周知，选择从事中小学教师工作的第一要件是获得相应学科的教师资格证，而高校则是入职以后再考取教师资格证。这些在高校教师管理部门眼中看似正常行为，正好折射出高校师资教育存在的现实弊端。因此，综合性大学参与举办教师教育，不妨从提升高校新入职教师的专业素养和职业修养角度双管齐下，让毕业生走出校门前就能考取相应的教师从业资格证。

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)