原标题：大学生把母校变成“大富翁”地图

游戏中可清楚看到“南方科技大学”的门牌

游戏共40个回合，模仿校园生活的四年制

3月6日，3名南方科技大学计算机系的大三学生，将自己的母校做成了“大富翁”游戏的地图，引发网友热议。游戏的主创人之一告诉北京青年报记者，目前该游戏已在校友间流传，反响不错。

母校变成“大富翁”游戏地图

3月6日，一则“学霸把母校变成大富翁地图”的视频引发网友关注。视频中显示，这个被变成“大富翁”游戏地图的高校是广东深圳的南方科技大学。而这款游戏则是该校大三几名学生自主编写的。在游戏中，学校的图书馆、宿舍、教学楼和食堂都被植入了进去。由于富含校园元素，游戏发布后立即引起师生共鸣，不少该校学生表示“玩的时候能一眼认出学校场地”。视频经网络传播后，引发网友热议。

3月6日下午，北青报记者联系到了这款游戏的主创人员之一欧阳弈成。据他介绍，这个游戏其实是该校计算机系一门课程的课程设计，目前并没有公开发行。

游戏从多款作业中脱颖而出

欧阳弈成提到的课程，是南方科技大学2018-2019学年秋季学期由计算机科学与工程系开设的面向对象分析与设计。

该课程主讲老师之一张煜群助理教授告诉北青报记者，“大富翁”游戏其实是该课程的结课设计。“我当时给同学们布置了好几种设计的选择，有4个选择是网页设计，还有2个是游戏设计，游戏设计都要求结合南方科技大学的元素，不过一个是‘大富翁’游戏，一个是卡牌游戏。相当于半命题作文，大家自由发挥。”

最终有八九组同学选择了设计融合母校元素的“大富翁”游戏作为结课设计。“欧阳他们那组是完成度最好的，从学校元素的融合，到游戏规则，再到运行的流畅程度，都很不错，所以我们也在校内通过系里的公众号进行了推广，反响挺不错的。”

多种细节还原校园生活

据欧阳弈成介绍，这款南方科技大学“大富翁”游戏支持3位玩家联网游戏。“就像斗地主游戏一样，3个人可以开一个小房间，在房间内开始游戏后就会进入以学校为原型的地图，我们学校校区分为好几部分，所以游戏中也有好几种地图。”

北青报记者在游戏截图中看到，游戏开始时3位玩家都位于学校的校门处，可以看见“南方科技大学”的门牌。

欧阳弈成表示，游戏模仿校园生活的4年制，每10回合为1年，每年结束后会根据玩家的“健康值、智力值、学分和金钱”加权计算出分数，40回合后，会进行最后的加权计算，得出最后的赢家。

而对于这款游戏的未来，欧阳弈成说:“我们开发的时候没有想过要去推广，只是当课程作业在做。”而聊到自己毕业后的发展，欧阳弈成则对游戏开发表现出了强烈的兴趣。“我自己还是很喜欢游戏开发的，毕业后如果有机会会考虑从事相关的职业。”

文/本报记者 李涛 李卓雅

(责编：冯粒、袁勃)